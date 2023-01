Tour vládne Klaebo. A Bolšunov hřímá: Přestaňte Rusy obviňovat ze všeho

Ovšem na probíhající Tour de Ski další díl velké rivality Nor Johannes Hösflot Klaebo a Rus Alexandr Bolšunov nepíšou. Ruští reprezentanti jsou totiž kvůli agresi své země na Ukrajině z běžkařských závodů vyloučeni. Podobně jako z mnoha dalších sportovních odvětví.

„Ale všechny sporty by z návratu Rusů těžily. Medaile jsou teď samozřejmě udělovány bez řádné soutěže, jen se podívejte na výsledky z poslední zimy,“ hřímá Bolšunov v narážce na dřívější vyrovnané souboje s Klaebem.

„Jsem samozřejmě zklamaný. Je těžké přijmout, že smíme závodit jen v Rusku. Myslím, že ostatní závodníci se do nás dokážou vcítit. Rád bych věděl, jak by reagovali.“

Trojnásobný olympijský šampion z Pekingu se loni v březnu, krátce po vpádu na Ukrajinu, ve vlasti zúčastnil propagandistických oslav výročí anexe Krymu na stadionu Lužniki. Byť na oblečení neměl symbol invaze písmeno Z, patří mezi podporovatele ruského prezidenta Vladimira Putina.

A už před začátkem aktuální sezony pro dánskou televizi TV2 prohlásil: „Lidé na západě musí přestat obviňovat Rusy ze všeho. Nenapadá je, že bychom místo toho možná potřebovali podporu? Sport znamená mír, musí svádět lidi dohromady.“

„Věřím, že musíme vinit všechny státy zapojené do konfliktu. Světoví lídři se musejí potkat u vyjednávacího stolu a domluvit se na dalším postupu. Nemyslím si, že to bude teď, ale doufám, že to nepotrvá dlouho.“

Do té doby si musí na návrat na mezinárodní scénu počkat.

Prozatím závodí jen na domácích akcích, kde poutá pozornost spíš potyčkami a hádkami s dalším hvězdným krajanem Sergejem Usťugovem. Je jasné, že velká ruská ega těžce skousávají zklamání z vyloučení.

Klaebo se pro situaci Bolšunova snaží najít pochopení: „Jako závodník to musí mít hodně těžké, trénuje stejně tvrdě jako já, aby byl připravený na Světový pohár a další velké závody.“

Sám mezitím na Tour de Ski suverénně vykročil za obhajobou prvenství. Vyhrál sobotní sprint i nedělní stíhačku na 10 kilometrů a v čele si hýčká náskok deseti vteřin.

Při neúčasti Rusů prestižní závod připomíná norské mistrovství. V první jedenáctce figuruje hned osm reprezentantů severské velmoci, jedním z tria, které jejich dominanci narušuje, je i Čech Michal Novák.

Norský běžec na lyžích Johannes Klaebo na trati stíhacího závodu ve Val Müstair.

Klaebo už před sezonou připustil, že bez ruských protivníků ho čeká snadnější práce. „Tak se prostě budu snažit vyhrát co nejvíc závodů,“ vytyčil si jasný cíl.

A zvládá jej bravurně: kromě dvou triumfů na Tour de Ski si připsal dalších pět vítězství. Ovšem několik klání musel kvůli nemoci vynechat, a tak je v celkovém hodnocení Světového poháru druhý.

Pokud jej nepostihnou další zdravotní problémy, velký glóbus téměř určitě získá. Což budou v Rusku jistě kousat nelibě.

„Rád bych na závodech soupeřil s nejlepšími, ale než se s Bolšunovem potkám, válka musí skončit,“ zdůrazňuje Nor.

A jak zní odpověď na možné setkání s úhlavním sokem z ruské strany? „Nevím, kdy to bude, jen vím, že budu připraven,“ hlásí odhodlaně Bolšunov.