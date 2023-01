Novák nezvládl závod na 10 km a v celkovém pořadí Tour de Ski se propadl

Závody SP a Tour de Ski v běhu na lyžích v Oberstdorfu (Německo) - 10 km klasicky: Muži: 1. Klaebo 21:38,5, 2. Krüger -12,4, 3. Tönseth (všichni Nor.) -22,4, 4. Halfvarsson (Švéd.) -24,9, 5. Golberg (Nor.) -26,9, 6. Ogden (USA) -30,0, ...37. Fellner -1:19,4, 44. Novák (oba ČR) -1:39,0. Průběžné pořadí Tour de Ski (po 3 ze 7 etap): 1. Klaebo 49:27, 2. Golberg -37, 3. Krüger -40, 4. Tönseth -57, 5. Halfvarsson -1:11, 6. Pellegrino (It.) -1:13, ...16. Novák -2:13, 37. Fellner -3:26. Průběžné pořadí SP (po 13 z 32 závodů): 1. Golberg 871, 2. Klaebo 782, 3. Pellegrino 611, 4. Holund 509, 5. Nyenget (oba Nor.) 475, 6. Musgrave (Brit.) 474, ...10. Novák 432, 65. Černý 110, 94. Šeller (oba ČR) 56, 133. Fellner 12. 14:45 ženy