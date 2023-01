Dvakrát mezi elitou. Vyšlo téměř vše, pochvaluje si na Tour de Ski Janatová

„Jsem velmi spokojená, vyšlo mi téměř vše, co jsem chtěla, a neztratila jsem tolik pozic,“ povídala pětadvacetiletá Češka po nedělní stíhací desítce klasickou technikou.

Janatové se náramně vedlo zejména v sobotním sprintu. S přehledem postupovala až do semifinále a i v něm si vedla slušně. Ve své jízdě skončila třetí, o jednu pozici jí unikla finálová šestice.

I tak ale byla spokojená. Vždyť v individuálním sprintu se mezi elitou nikdy tak vysoko neumístila.

„Jsem moc ráda,“ usmívala se. „Jelo se mi velmi dobře a hodně mě podržely lyže. Servisu se to opravdu hodně povedlo. Za to jim moc děkuji a uvidíme, jak to půjde ve zbytku Tour a jestli budu mít dostatek sil.“

katejanatova Další skvělý den v @tourdeski_valmustair Z víkendu si odvážím nejlepší umístění jak ve sprintu(7.) tak i v klasické distanci (13.) gratulace patří celému týmu děkuju @gang_of_waxers

@dusankozisek oblíbit sdílet odpovědět uložit

Minimálně nedělní závod ukázal, že by se jí mohlo vést slušně. Klasická technika jí tolik nesedí, raději má tu volnou. I přesto si ve stíhacím závodě tolik nepohoršila a skončila třináctá.

„Je to jeden z mých nejlepších výsledků v klasice, navíc tu bylo hezky a podobné podmínky mám ráda,“ těšilo ji. „Cítila jsem se opravdu dobře, nepřehnala jsem to na začátku a držela si tempo. Lyže mi stoupaly fakt dobře a celkově svůj výkon hodnotím velmi kladně.“

Že se jí první zastávky Tour tak vydařily, vlastně takové překvapení není. Když před sezonou hovořila o letošních ambicích, prohlásila, že první vrchol pro ni bude na Tour de Ski.

„A pomýšlím na něm i na celkové pořadí,“ vytyčila si.

Tour de Ski pokračuje v úterý a ve středu v německém Oberstdorfu. Nejprve se pojede intervalová klasická desítka a následně dvacetikilometrová volná stíhačka.

Hnací silou pro ni byla hlavně vydařená příprava. Celou ji absolvovala zdravá, hlásila, že má za sebou o desítky tréninkových hodin víc.

Pomáhalo jí, že se ženská reprezentace společně připravovala s tou mužskou: byla na stejných soustředěních, díky rychlejším lyžím s muži jezdila i některé tréninky.

„Nutilo mě to, abych trénovala víc a tolik si neulevovala. Navíc se i vzájemně hecujeme,“ vykládala Janatová.

I díky tomu všemu si pochvalovala, že se cítí lépe. Nejen v oblíbených sprintech, ale i na delších tratích.

„Sama jsem zvědavá, co z toho bude,“ líčila. „Sprint bude určitě pořád na vyšším místě, ale těším se na oboje.“

Zlepšení potvrdila už v létě, když na mistrovství republiky na kolečkových lyžích suverénně získala dvě zlata. Zdárně vstoupila v prosinci i do Světového poháru a v Lillehammeru skončila na volné desítce třináctá.

Poté se sice na chvíli výsledkově zarazila, na Tour de Ski už ale znovu letí vzhůru.