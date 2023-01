Novák prohání na Tour de Ski elitu a věří, že může být ještě lépe

Ztrácí jen pět vteřin na pátou pozici, zároveň se však musí ohlížet i dozadu, neboť na dvanáctou příčku drží náskok pouhých dvou vteřin.

Věří však, že v natěsnaném žebříčku běžkařů od šestého do dvanáctého místa, v němž už tak figuruje nečekaně vysoko, si ještě polepší.

„Snažil jsem se netáhnout to úplně do extrémů. Věřím, že mi to dá výhodu do dalších závodů, konkurenti se asi vydali o něco víc,“ přemítal 26letý reprezentant v cíli nedělní stíhačky na 10 kilometrů, kterou dokončil osmý.

V polovině trati se sice pohyboval i na úrovni stupňů vítězů, ale v závěru neustál ataky soupeřů. „Nečekal jsem, že nás skupina za námi sjede tak rychle a že nás v posledním okruhu pohltí. To mě malinko mrzelo.“

S ohledem na další klání však nechtěl šlapat do plných a rozhodl se spíš šetřit síly. Dobře totiž tuší, že má na Tour de Ski zaděláno na skvělý výsledek.

V sobotním sprintu, kterým seriál ve švýcarském Val Müstair odstartoval, se totiž blýskl dokonce životní čtvrtou příčkou.

„Takový začátek jsem si ani nepředstavoval,“ zářil. „Je to super, navíc na bednu chyběl kousek.“

V Oberstdorfu v úterý naskočí do etapy na 10 kilometrů klasickou technikou s intervalovým startem, o den později je na programu stíhací závod na 20 km volně.

Novák dostane další příležitost, jak stvrdit svůj znamenitý vzestup, který započal už dvěma pátými příčkami v minulé sezoně.

Před touto zimou vyhlásil: „Ambice mám vysoké, pátá místa bych rád zopakoval. Anebo ještě lépe: třeba je i vylepšil.“

Po pozvolnějším startu, v němž okupoval spíš třetí desítku, nyní ukazuje, že správně načasoval formu a že touží své cíle zhmotnit.

V přípravě se zaměřoval na lepší práci a koordinaci v únavě, aby odstranil dřívější krize v závěrečných kilometrech. Nových metod bude chtít využít rovněž v nadcházejících delších bitvách na Tour.

Když v nich uhájí kontakt s nejlepšími, ve svižnějších kláních jistě zase zaútočí.