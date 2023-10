Jeřábková po finské povinnosti: Dva body jsou fajn, Skandinávie mi sedí

„Výsledek a dva body do skupiny jsou fajn,“ usmívala se Markéta Jeřábková, když se vymotala z chumlu malých fanoušků, kteří po utkání zaplnili palubovku. „Jsem ráda, že na nás lidi chodí. Cítíme jejich podporu. My jim to můžeme vrátit nějakou výhrou,“ říká opora reprezentace, která přijela poprvé na sraz jako hráčka dánského Ikastu.

Výsledek je jednoznačný. Finky se ale dvě třetiny zápasu celkem držely. Nečekaly jste přece jen snadnější průběh?

Nabízí se to. Ale byl to první zápas nové sezony proti méně známému soupeři, který na téhle scéně neodehrál moc utkání, takže jsme o něm tolik materiálu neměly. S finskou házenou se nechceme srovnávat. Vždycky to může být lepší, ale neřekla bych, že bychom se zápasem protrápily.

Brzy jste vedly 10:3. Neukolébal vás snadný začátek?

Může to tak vypadat. Všechno to bylo o naší obraně. Dostávaly jsme góly po našich chybách. Trochu jsme vypadly z koncentrace.

Nakopne vás vítězství před dalšími duely kvalifikace?

Ne že bychom byly nervózní, ale každý cítí, že hrajeme první zápas doma. Před našimi fanoušky se chceme vždycky ukázat. Podvědomý tlak tam je. Teď je po zápase. Vyhrály jsme o deset a nebudeme se pozastavovat nad negativními věcmi. Půjdeme dopředu.

Nedělní duel v Portugalsku bude těžší?

Určitě. Portugalky jsou individuálně kvalitnější než Finky. Spoustu jich hraje v Evropě, v bundeslize. Podíváme se na jejich zápas s Nizozemkami.

Přivezla jste si pohodu z Ikastu, se kterým vedete skupinu Ligy mistryň a v dánské jste druhé?

Jsem spokojená. Kdokoliv se mě zeptá, řeknu, že preferuju Skandinávii. Baví mě si vzít jejich mentalitu sem. V tomhle směru jsme jiní.

Sedlo vám to v Dánsku od začátku?

Každá změna je těžká. Nová země, nový tým, nové hráčky. Všechno chce čas. Nikdo v klubu na mě netlačil. Možná jsem si vytvářela tlak sama na sebe.