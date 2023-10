Sever, moje srdcovka. Házenkářka Jeřábková o přestupu i životě v Dánsku

„Těšila jsem se, že holky zase uvidím a potkám se s nimi. Na druhou stranu jsem vůbec nečekala, že to nastane takhle brzy. Nám se ten zápas jako nováčkovi v Lize mistryň vydařil a jsem za výhru ráda i s ohledem na to, co jsem si občas vyslechla po přestupu,“ líčí sedmadvacetiletá rodačka z Plzně.

Jeřábková, která v klubu dánských šampionek podepsala tříletou smlouvu a ve Skandinávii tak načala třetí sezonu, ve středu ve Zlíně pomohla české reprezentaci k vítězství nad Finskem (31:21) v úvodním duelu kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2024. Již v neděli Češky čeká další utkání v Portugalsku. Třetím a nejtěžším soupeřem ve skupině je Nizozemí.

„Rozebraly jsme si zápas Portugalek v Holandsku, kde prohrály 27:38. Připravíme se co nejlépe, náš úkol je získat do tabulky další dva body,“ hlásila Jeřábková, a pak už se rozpovídala hlavně o životě na severu Evropy.

Mrzely vás názory, že přestup z hvězdného Kristiansandu je krokem zpět?

Nechci, aby to vyznělo negativně, ale spousta lidí pochybovala. Divila se, proč to vlastně dělám a že jdu do horšího. A já moc dobře vím, co a proč jsem udělala. Tohle byl další životní krok, který mě v něčem posunul. Pro mě všechno dávalo smysl, mělo to hlavu a patu. O to víc jsem byla ráda, že tím zápasem v Lize mistryň se to potvrdilo. Že to posun dolů není. Z historie obou klubů se sice může zdát, že jsem šla do horšího, ale zázemí a práce lidí okolo jsou na podobné úrovni.

Potvrdily to i další zápasy v prestižní soutěži. Vyhrály jste v Métách i v Bukurešti, doma zlomily i polský Lublin.

Ukázaly jsme, že se s námi musí počítat. Ale po výhře v Métách přišel nevydařený ligový zápas v Kodani, takže není všechno ideální. Sezona je strašně dlouhá, je to o píli, pracovitosti a vůli udržet si nějakou stabilitu a mít co nejméně výkyvů. Ale jsem ráda, že v Lize mistryň máme zatím takové výsledky. Nejsme pod tlakem. Ale je třeba takové výkony opakovat a udržet je v co nejvyšší kvalitě.

Ještě k utkání s Kristiansandem, jaké bylo setkání s Janou Knedlíkovou, překvapil ji výsledek?

Jana už toho má na té nejvyšší úrovni odehráno tolik, že ji jen tak něco nepřekvapí. Potkaly jsme se před utkáním, nejen s ní, ale i s dalšími bývalými spoluhráčkami. Za to jsem byla hrozně ráda, že jsme se mohly vidět a pokecat.

V Norsku jste musela v těžké konkurenci bojovat o svou pozici v týmu. Je to teď odlišné? Do Dánska jste mířila jako velká posila.

Když jsem před dvěma lety odcházela z Německa do Norska, moje pozice byla určitě jiná, než teď při přesunu do Dánska. Dva roky jsem s Kristiansandem hrála Ligu mistryň, obě sezony byly velice úspěšné. Mé jméno zní po Evropě už trošku jinak... (úsměv) Ale ke všemu přistupuji stále stejně. Nesnažím se mít přehnaná očekávání, vytvářet si nějaký zbytečný tlak. To by mi mohlo víc uškodit než pomoci. Snažím se dělat vždycky maximum, abych byla týmu prospěšná, jak nejvíc to jen jde. S tím jsem šla i do Dánska.

Hráčka Vipers Kristiansand Markéta Jeřábková střílí v pádu během utkání házenkářské Ligy mistryň.

Navíc silnější, odolnější?

Je to určitě jiné než v době, kdy jsem odcházela na své první zahraniční angažmá z Mostu do Maďarska. Jsem starší. Nebylo to nyní tak náročné co se týká odloučení od rodiny, samoty. Nikde to samozřejmě není jednoduché, ale člověk už s hlavou dokáže lépe pracovat. Já mám navíc rodinu a přítele, kteří za mnou stojí a jejich podpora je pro mě neskutečně důležitá.

Pomohlo vám i to, že jste zůstala ve Skandinávii, která vám životním stylem sedí?

Není to moje první změna v házenkářské kariéře, už jsem věděla, do čeho jdu. Začátky v novém prostředí, v novém klubu a v nové zemi nikdy nejsou úplně jednoduché. Ale kdyby všechno v životě mělo jít jako po másle, tak je svět zalitý sluncem, což není. Nicméně stále platí, že Skandinávii mám hrozně ráda, jsem tomuhle kousku světa otevřená. Platilo to v Norsku a platí to i nyní v Dánsku. Lidé jsou tak přátelští, ať v klubu nebo v širším okolí, tím byla aklimatizace jednodušší. Jsem moc ráda, že tady mohu hrát.

Vidíte rozdíly v mentalitě Dánů a Norů?

Jsou si podobní. Milí a přátelští. Tím nechci říci, že my Češi nejsme přátelští, ale historie severských národů je od té naší odlišná. Z mého pohledu jsou Norové možná o trošku víc chladnější. Je to dáno tím, že Norsko je oproti Dánsku obrovská země, ale na počet obyvatel je to obdobné. Což je teď příjemné při cestování na ligové zápasy. Do hodiny jste u polovinu soupeřů v soutěži. Nejdelší trip v Dánsku byl v Norsku ten nejkratší.

Házenkářka Markéta Jeřábková z Kristiansand přihrává v zápase Ligy mistryň s Bukureští.

Ještě nějaké odlišnosti?

Dánové jsou rádi ve společnosti, vyhledávají rodinná setkání, proto jsou obecně o něco otevřenější. Ale nechci rozhodně jednu zemi vyzdvihnout nad druhou. Obě mají to své a já jsem moc ráda, že tady na severu mohu hrát házenou.

I se svými výkony v Ikastu jste zatím spokojená?

Já to mám tak, že ať je výkon jakýkoliv, vždycky může být lepší i horší. A házená je týmový sport, hodnotím to hlavně jako celek, až pak přijdou na řadu individuality. Nikdy to není na hřišti o jedné hráčce, ale o celém kolektivu. Až když se daří týmově, může se něco povést i jednotlivci.

Tato sezona je pro vás plná výzev. Nový klub v nové zemi, s reprezentací si na přelomu listopadu a prosince zahrajete na mistrovství světa, teď bojujete o postup na Euro. Je to mimořádný házenkářský rok?

Mít sezonu takhle nabitou jak na klubové, tak na reprezentační scéně, je skvělé a mně osobně to hrozně baví. Zahrajeme si na světovém šampionátu, v kvalifikaci se pokusíme probojovat na další vrcholný turnaj a znovu se zařadit do špičky v Evropě, protože na minulém Euru jsme chyběly. Je to sezona, kterou si každý házenkář a reprezentant přeje. Zápasů bude spousta, člověk se nezastaví.

Do kvalifikace jste vstoupily přesvědčivě, Finky ve Zlíně porazily rozdílem deseti gólů. Jaký to byl zápas?

Musím soupeřky pochválit za to, jak se v prvním poločase po našem vysokém vedení dokázaly dotáhnout na skóre 13:10. To jsem od nich nečekala. U nás došlo trochu k podcenění, dělaly jsme chyby v obraně. Ale jsem ráda, že jsme se rychle zase nakoply, závěr nebyl nervózní a máme dva body.

Užila jste si po delší době zápas před českým publikem? Ve Zlíně vám fandilo patnáct stovek lidí.

Hrozně mi to připomnělo atmosféru v Brně, kde jsme hrály minule. Jsem moc ráda, že halu dokážeme my ženské naplnit. Já jsem pokaždé šťastná, když mohu obléknout dres národního týmu a s holkama bojovat o společný cíl. Tím víc, když je to doma před našimi fanoušky. Je to jiné než v klubu, pokaždé i milá vsuvka do toho každodenního stereotypu. Nemyslím to špatně, ale obecně máte daný režim – vstanete, jdete na trénink, to se opakuje dokola. Přepnout na reprezentaci je osvěžující a dává vám to hodně.

Portugalky ale budou v neděli těžším soupeřem než Finsko.

Budou nebezpečné. Mají kvalitní hráčky, které působí po Evropě ve velkých klubech. Navíc se hraje v Portu, bude to těžké, určitě se proti nám chtějí předvést. Myslím, že nás čeká hodně zajímavý souboj.