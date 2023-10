Házenkářky chtějí v Portugalsku navázat na úvodní kvalifikační výhru

Zbylým účastníkem třetí kvalifikační skupiny jsou největší favoritky Nizozemky. Šampionát budou na konci příštího roku hostit Rakousko, Maďarsko a Švýcarsko. Na závěrečný turnaj postoupí první dva týmy z každé kvalifikační skupiny a čtyři nejlepší celky z třetích míst.

Češky sice ve středu v prvním utkání této sezony porazily outsidera z Finska s přehledem dvouciferným rozdílem, trenér Dahl ale nebyl s výkonem úplně spokojen.V Portugalsku očekává od svých svěřenkyň zlepšení.

„Upřímně, po dobrém začátku jsme trochu usnuli. V Portugalsku to bude naprosto odlišný a těžší zápas. Musíme být obezřetnější a soustředěnější ve všech aspektech hry. Připravíme se, co nejlépe to půjde,“ uvedl v nahrávce pro média Dahl.

Jeho svěřenkyně jsou před nedělním zápasem mírnými favoritkami. Portugalky dosud startovaly na velké akci a mistrovství Evropy jen jednou v historii, v roce 2008 skončily šestnácté. Češky porazily tým z Pyrenejského poloostrova v kvalifikaci o Euro 2020.

Portugalky vstoupily do kvalifikace očekávanou čtvrteční porážkou v Nizozemsku, kde podlehly 27:38. „Portugalsko je velmi zajímavý celek s řadou technických a talentovaných hráček, které se zlepšují,“ poznamenal Dahl.

Kvalifikace bude pokračovat do dubna příštího roku. Na minulém evropském šampionátu Češky chyběly, předtím na něm startovaly třikrát za sebou. Jejich maximem je osmé místo z let 1994 a 2002. Vrcholem letošního roku bude pro Dahlův výběr start na mistrovství světa na přelomu listopadu a prosince.