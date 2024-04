Za týden přibylo 1604 nakažených černým kašlem. Třetina jsou mladiství

„Pokud se očkovaný člověk setká s původcem onemocnění, bakterií Bordetella pertussis, očkování současnými vakcínami proti pertusi zabrání u většiny jedinců závažným průběhům a komplikacím onemocnění a sníží pravděpodobnost hospitalizace a riziko úmrtí,“ uvedla v tiskové zprávě mluvčí Státního zdravotního ústavu (SZÚ) Štěpánka Čechová.

Pro nejmenší děti je očkování proti černému kašli povinné, dostávají ho jako součást hexavakcíny. „Současné vakcíny proti pertusi acelulární jsou bezpečnější než dříve používané vakcíny celobuněčné. Podobně jako naprostá většina jiných vakcín ale neposkytují celoživotní ochranu před onemocněním. Proto je potřeba se přeočkovat,“ dodala.

14. března 2024

Přeočkování dětí je součástí očkovacího kalendáře v pěti nebo šesti letech a potom znovu v deseti až jedenácti letech. Podle odborníků by se měli přeočkovat alespoň jednou i dospělí.

Zdravotní pojišťovny jim vakcíny nehradí, zpětně na ně ale přispívají z fondu prevence. Dostupné jsou pouze v kombinaci s očkováním proti tetanu, záškrtu a dětské obrně, po jejich nedostatku v minulých týdnech by měly být v současné době dostupné, mají je očkovací centra a objednat si je mohou i praktičtí lékaři. Stojí obvykle kolem 1200 korun.

„Adacel polio z Francie dorazil do ordinací praktiků, kteří dnes měli závozový den a objednali u Avenieru. Mají i další distributoři. Další budou distribuovány během týdne,“ uvedla například na sociální síti X pražská praktická lékařka Ludmila Bezdíčková. Možnost očkování nabízí na webu také například Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze.

Nových případů přibývá podle SZÚ ve všech krajích. Nejvíc nakažených v absolutních počtech je ve Středočeském, Jihočeském kraji a Praze. Nejvyšší nemocnost na počet obyvatel má Jihočeský kraj, Vysočina a Pardubický kraj.

Podle epidemiologa a bývalého ministra zdravotnictví za ANO Romana Prymuly pro většinu není nákaza černým kašlem příliš riziková. Podle dat SZÚ bylo letos hospitalizováno s černým kašlem 231 lidí, asi 2,1 procenta nakažených.

„S výjimkou rizikových kojenců a pár ohrožených seniorů to není onemocnění, které by naší populaci nějak decimovalo,“ řekl v neděli v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Z dětí do jednoho roku skončila v nemocnicích téměř polovina, podle SZÚ se kvůli riziku komplikací a jejich rychlému nástupu hospitalizují preventivně.

Letos zemřeli tři nakažení, poslední na konci března. U žádného z nich podle SZÚ nebyl černý kašel primární příčinou úmrtí.