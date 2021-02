Věděli jsme, že musíme začít vyhrávat, říká jičínský kouč Mašát

8:14

Dvěma výhrami v řadě se výrazně přiblížili postupu do play off. Teď by házenkáři Jičína potřebovali vydřené body potvrdit na palubovce Kopřivnice, kde se v rámci dalšího kola extraligy představí v sobotu od 18 hodin.