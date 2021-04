Duklu můžeme překvapit, věří před play off brankář Jičína

Do čtvrtfinálové série určitě nevstupují jako favorit, na druhé straně se zdaleka necítí být předem poraženi. Házenkáři Jičína do play off vstoupí dnes a v neděli, jejich čtvrtfinálovým soupeřem bude pražská Dukla. Půjde o souboj třetího týmu v základní části se šestým.