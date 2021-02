Házenkáři Jičína znovu začali šplhat vzhůru směrem k play off

6:53

Slabší chvilka překonána, házenkáři Jičína si už zase razí cestu do play off letošního ročníku extraligy! Po středeční těsné výhře v Hranicích své šance tentokrát posílili mnohem výraznějším vítězstvím v domácím zápase se Zubřím. Porazili ho 35:24, v tabulce tím svého soupeře předskočili a usadili se na šesté příčce. Hlavně proto, že jim tentokrát vyšly nástupy do obou poločasů. Už v prvním si vypracovali pětibrankový náskok (8:3), o který ale do přestávky přišli (13:12).