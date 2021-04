Ať teče krev, říká nám šéf. Snad bude spokojený, smála se po „masakru“ Mikulčíková

„Náš prezident pan Jung nám vždy říká: Ať teče krev! Tak jsme mu splnily jeho přání, snad bude konečně spokojený,“ usmívala se mostecká opora Lucia Mikulčíková.

„Masakr“, jaký se odehrál v neděli v Mostě, ale prý až tak ojedinělý není. „Když ten zápas má drajv, někdy se to stane. Většinou v play off. Nejsme baletky, jdeme do sebe pořádně, se vším všudy. Ale nemyslím si, že by to bylo vzájemně nějak zákeřné. Šly jsme do sebe zepředu, bylo to oboustranné. Tvrdé, ale férové,“ tvrdila drobná křídelnice, tentokrát však přeškolená na střední spojku.

„Proč mě tam trenéři dali, to se musíte zeptat jich. Ale asi si mysleli, že moje rychlé nožky budou na vysoké spojky a vysoký blok obrany fungovat. A snad to trochu vyšlo. Docela mi to sedělo. Kdysi, když jsem začínala ve dvanácti letech s házenou, byla jsem střední spojka. Až v extralize žen mě pak dali na křídlo, protože moje postava je maličká a proti mě většinou stály hromotlučky. Takže mi to není úplně cizí, jen si to musím oprášit,“ vyprávěla Mikulčíková, autorka čtyř branek.

Nová role ji bavila. „Lhát nebudu, míč mě baví, když ho mám víc v ruce, je to fajn. Ale hlavní je, abych holkám pomohla. I já tam jednou tvrdě narazila do silnější soupeřky, ale je mi to jedno. Nechám na hřišti život!“

Andělé nyní vedou interligu s 32 body, třetí Michalovce mají o dva body méně. Mezi soky se vklínila Dunajská Streda, ta však má o tři odehrané zápasy více. S největší pravděpodobností se tak o titulu rozhodne právě mezi Mostem a Iuventou.

Bude Andělům stačit domácí výhra o pět gólů? „Uvidíme po odvetě v Michalovcích. Pro mě je důležité, že jsme po dlouhé době hrály super zápas, všechny jsme podaly krásný výkon. Teď jsem v euforii z výhry o pět gólů, ale uvidíme, jestli to bude stačit na titul,“ přemýšlí slovenská opora Andělů.

Most nastoupil do zápasu po šestitýdenní pauze, sezonu mu přerušila karanténa. Většina hráček prodělala covid-19.

„Měla jsem před zápasem trochu motýly v břiše, po koroně jsme nevěděly, co od sebe čekat. Na tréninku je to jiné než v zápase. Ale zvládly jsme to dobře a jsme na správné cestě, abychom se naladily na play off, které je pro nás v této sezoně nejdůležitější. Chceme, aby náš výkon gradoval ve vyřazovací části,“ přeje si Mikulčíková.