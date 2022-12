Láska nebeská po česku. Ona v Lize mistryň, on v přeboru: Obětoval se pro mě

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet tři měsíce zdarma

Ona hraje Ligu mistryň, on okresní přebor. Ona nejprestižnější házenkářskou soutěž světa, on nejnižší fotbalovou. Natáčet se další díl vánočního romantického bijáku Láska nebeská, příběh Lukáše a Lucie Mikulčíkových by se v něm vyjímal. Odchovanec Slovácka sportovní kariéru obětoval pro svou slovenskou manželku, kapitánku mosteckých Černých andělů.