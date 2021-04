Házenkářské cíle gólmanky Müllnerové: Chci obě zlata. A pak zase do Ligy mistrů

Tréninky gólmanů jsou novum?

Měli jsme tady jako trenéra brankářů Galoše, Galiu. Po něm se nám věnoval Kuba Verner a pak bylo chvíli hlušší období. Teď se nás ujal asistent Ondra Václavek, což je super, protože nemusel, a navíc není brankář, ale kondiční trenér.

Není to nevýhoda?

Pro nás je to naopak výhodnější, lepší. Práce, kterou s ním děláme na tréninku, je vidět. Já i Evča Bezpalcová jsme spokojené. Je to krok dopředu. Máme různá postřehová cvičení, koordinační cviky s tenisáky, rychlost. Cítím se třeba líp na nohách. Tím, že k áčku přišel jako asistent Pavel Farář, se nám může Ondra věnovat víc. Je fajn, že si samostatné tréninky nemusíme dělat samy s Evčou. Je důležité, že to vidí další oči z jiného úhlu.

Ale v reprezentaci už svoji formu neprodáte, proč?

Reprezentace by měla zapracovávat mladší hráčky, já v ní byla sedm let. Je to lepší krok, než kdybych se měla vrátit. Pan (trenér) Bašný mě kontaktoval, ale pochopil, že se moc nezastavím v práci ani v Mostě. Domluvili jsme se, že vypomůžu, jen pokud by to hodně hořelo.

Teď vás čeká klíčové období, boj o interligový i český titul.

Titul v interlize nás zajímá hodně, je to náš cíl, náplast za vyřazení z pohárové Evropy. Loni jsme základní část vyhrály, ale nakonec se anulovala a my titul oficiálně neměly. Pro holky, co ho nezískaly, by to byl velký úspěch. Chceme v sobotu Michalovce porazit, i když to bude těžké. A až pak budeme myslet na české play off a na zlato, které potřebujeme pro boj o Ligu mistrů.

Máte vůbec dost dovolené?

Je duben, ještě jo, tenhle týden si v práci beru čtvrtek a pátek na zápasy v Olomouci a Michalovcích.

Vypjatých utkání jste letos moc nezažila, necítíte hendikep?

Ne. Chytám dlouho, netrpím nervozitou. Snažím se pomoct holkám, zodpovědnosti se nezbavuji. V bráně budu ráda, a když mi to nepůjde, naskočí Evča. Jsme dobrá dvojice a chceme být prospěšné týmu, ať chytá kterákoli z nás.

Pokud vyhrajete v Olomouci, můžete v Michalovcích prohrát i o čtyři góly. Změní to taktiku?

Kdepak, pojedeme tam vyhrát. Loni se nám to tam konečně podařilo, poprvé v mé kariéře. I když byla sezona anulovaná, ty vzpomínky a zážitek nám nikdo nevezme. Vítězství bylo strašně pěkné a pak i cesta z Michalovců. Když jsme je nedávno porazily doma, hodně se to řešilo, ale stala se spíš nešťastná zranění. Ani jeden tým není zákeřný. Rozdáme si to na férovku, bude to pěkný souboj.

České play off se pak hraje pohárově, tedy na dva zápasy. Jak se vám tenhle systém zamlouvá?

Nebude prostor na chybu, od začátku musíte máknout, o to bude boj o medaile zajímavější. Pro nás jako favorita je to horší, protože v jednom utkání vás můžou nachytat. Bude na nás tlak, ale jsme zvyklé, je tu mix zkušených a mladších. A ty mladší si z toho až takovou hlavu nedělají.

Cítíte teď pravý adrenalin?

Strašně se těším, loni play off zrušili, je to tedy už dávno, co jsme ho hrály. Chceme titul, ať si můžeme zopakovat Ligu mistrů. To byl vrchol kariéry všech a já doufám, že si ji ještě zahrajeme.