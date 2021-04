Bude to smutné. Loučit se chci tituly, přeje si mostecká opora Zachová

„Chceme vyhrát všechno, v Mostě se nedá o ničem jiném ani bavit. Kvůli pohárům na příští rok je samozřejmě důležité vyhrát hlavně český titul, ale chceme urvat i interligový, který nám loni vzal covid. Máme to ve svých rukách a dáme do toho všechno,“ slibovala 24letá křídelnice po nedělní výhře 28:23 nad arcirivalkami z Michalovců, k níž sama přispěla devíti góly.

Bude domácí výhra o pět gólů stačit na titul?

Asi je teď jedno, o kolik jsme vyhrály, hlavně že máme dva body. U nich to samozřejmě bude úplně jiný zápas.

V Mostě to bylo hodně vyhrocené a tvrdé utkání.

Jde o všechno, myslím si, že to k tomu patří. A my si to užíváme, pro nás je to lepší než nějaké lážo plážo. My jsme na to zvyklé a taky umíme přitvrdit.

Jaké to bylo po fyzické stránce? Máte za sebou šestitýdenní pauzu kvůli covidu.

Je to strašně dlouhá doba. Covid do toho zasáhl takhle blbě, nevěděly jsme, jak na tom budeme, něco jiného je trénink a něco jiného pak zápas. Ale zvládly jsme to dobře, máme dva body a to je nejdůležitější.

A zápas jste navíc měly v podstatě pod kontrolou.

Jen jednou se k nám přitáhly na rozdíl gólu, ale naštěstí jsme to nedovolily na remízu a pořád jsme držely odstup a závěr už jsme zvládly. Sílu jsme měly.

Už přemýšlíte o příští sezoně? Odcházíte do bundesligového Thüringeru.

Zatím ne, pořád jsem v Mostě, takže za něj pořád bojuju. Vůbec mi nepřijde, že jsem tu sedm let, uteklo to jako voda. Ale já se o tom ještě nechci úplně bavit, myslím, že to loučení asi bude smutné. Snažím si tady užít ty poslední měsíce, co to jde. A s holkama se rozloučit jaksepatří.

Proč jste se rozhodla odejít?

Jsem tady už dlouho, do zahraničí jsem se chtěla podívat. Ta šance se naskytla a já bych si to asi vyčítala, kdybych to nezkusila. Pak se ukáže, jestli na to mám, nebo ne. Prostě si to zkusím a uvidím.

Německy už mluvíte?

Ein bischen. (smích) Učím se. Až tam přijdu, teprve se budu muset rozmluvit. Ale snažím se na tom pracovat.

Když jste zvažovala, zda jít do Německa, rozhodovala finanční stránka?

V žádném případě. Dostala jsem opravdu skvělou nabídku od pana Junga (šéfa Mostu) na pokračování, dlouho jsem přemýšlela, jestli ještě zůstat, či nezůstat. Ale myslím, že jsem v ideálním věku a opravdu přišla příležitost, která by už třeba přijít nemusela. Chci si to zkusit, ale sem se budu vždy ráda vracet. Na Most nedám dopustit, prožila jsem tady krásných sedm let, je to tady můj druhý domov. Kdybych se někdy měla vracet, tak určitě do Mostu!