Házenkářka v krvi? Mohl za to i botox, tvrdí šéf Mostu. Chce víc tvrdých zápasů

„Po podobných zápasech náš klub volá, protože letos jsme v evropských pohárech neuspěli právě proto, že jsme neobstáli v silových soubojích,“ uvedl v prohlášení mostecký manažer Jung.

Jan Beňadik, sportovní ředitel Michalovců, na klubovém webu namítl: „Věřím, že většina z nás si uvědomuje, že nic není pro sportovce víc než jeho zdraví.“

V utkání se zranily dvě hostující házenkářky. Ivana Godečová po souboji s Veronikou Andrýskovou krvácela a Martina Popovcová po střetu s Michaelou Borovskou musela do nemocnice.

Mostecká kapitánka Lucia Mikulčíková s nadsázkou prohlásila: „Náš prezident pan Jung nám vždy říká: Ať teče krev! Tak jsme mu splnily jeho přání, snad bude konečně spokojený. Nejsme baletky, jdeme do sebe pořádně, se vším všudy. Ale nemyslím si, že by to bylo vzájemně nějak zákeřné. Šly jsme do sebe zepředu, bylo to oboustranné. Tvrdé, ale férové.“

Beňadika její slova vyděsila. „Jediné, co můžu říct, je, že v tomhle případě by bylo mlčeti zlato. Určitě nám to nepomůže mít víc dětí, víc sponzorů a víc respektu pro náš sport. Taková vyjádření jsou nepřijatelná!“ napsal.

Jung vysvětluje: „Pokud nám má interliga sloužit jako příprava na evropské poháry, musíme hrát tvrdě a nesmlouvavě. To jsou ty pokyny, které hráčky dostávají od manažera. V žádném případě nemůže být řeč o tom, že bychom je instruovali, aby hrály nefér, nebo se dokonce snažily zranit soupeřku.“

Podle šéfa mosteckých Černých andělů nedělní utkání, které skončilo výhrou jeho celku 28:23, dosahovalo téměř evropské úrovně. „Velmi dobře kondičně a silově připravený tým Michalovců zvládal kontaktní souboje stejně jako naše házenkářky. Proti jiným celkům naše hráčky často nehrají naplno, protože soupeřky nejsou schopny ustát jejich zákroky,“ podotkl.

A sporné momenty? V krvavém zranění Godečové při její obranné práci neviděl Jung žádný úmysl. „Hráčka soupeře si zaslouží pochvalu za to, že v souboji neuhnula a za cenu zranění vybojovala průraz. Její zranění ale nebylo způsobeno úmyslným zákrokem Andrýskové. Že po zákroku hráčce Michalovců tekla krev, mohlo být mimo jiné způsobeno tím, že dva dny před utkáním absolvovala aplikaci botoxu, zhruba před měsícem jí lékaři rovnali nos. Posouzení v tomto případě ale není na nás,“ prohlásil Jung.

Beňadik si myslí, že pokud by stejná situace nastala v obranné fázi, následovala by červená karta. „Proč se to v útočné fázi ocení jen rozhodnutím o útočném faulu, když je výsledkem likvidační zákrok na bránící hráčku, která skončí v nemocnici?“ ptá se sportovní ředitel slovenského velkoklubu. Vyšetření vyloučilo otřes mozku, ale ukázalo zlomeninu, tržnou ránu ošetřili v mostecké nemocnici.

Ani na druhou kontroverzní situaci šéfové nejlepších interligových oddílů neměli stejný pohled. „Borovská dostihla soupeřku, sebrala jí míč a došlo ke kontaktu tělo na tělo. Nešlo o faul zezadu a soupeřka pouze škobrtla a při pádu si vykloubila rameno. Pro mě se jednalo o hezký souboj, který rozhodně nelze považovat za likvidační faul,“ bránil Jung oporu Borovskou, která dostala dvouminutový trest.

Zranění hráček Michalovců v zápase s Mostem:

Popovcovou čeká operace ramena a nejméně několikatýdenní pauza. „I faul s malým fyzickým kontaktem může být velmi nebezpečný a vést k vážnému zranění, když je způsobený v situaci, kdy je hráč ve výskoku nebo v běhu, protože se nemůže chránit. V takové situaci je základem rozhodnutí o diskvalifikaci posouzení nebezpečí pro soupeře a ne intenzita zákroku na tělo,“ nabízí svůj pohled Beňadik.

Tvrdý, ale krásný zápas, tak o něm mluví Jung. „Podle mého názoru se v něm nevyskytly žádné excesy, snad kromě jediného, když hráčka soupeře Iryna Kompaniietsová pravděpodobně z frustrace zcela nesmyslně zezadu přistrčila naši Katarínu Kostelnou a podle mě oprávněně dostala červenou kartu. Oběma hráčkám Michalovců přejeme brzké uzdravení a těšíme se na další vzájemné zápasy.“

Ten příští, 1. května na půdě slovenského dominátora, pravděpodobně rozhodne o česko-slovenském titulu.

Na jednom se Jung a Beňadik shodli: svými vyjádřením chtějí rozproudit odbornou diskusi.