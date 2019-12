Zápasy v Evropě nás posouvají dál, říká mostecká křídelnice Zachová

„Výsledek je to dobrý, mohlo to být klidně i o víc, ale hlavní je, že se vyhrálo. A jestli jsme jinde než soupeřky, to se těžko říká. Pravda je, že jsme v Lize mistryň nabraly nějaké zkušenosti a v domácí soutěži je teď umíme zúročit. Ale pro nás je hlavní prioritou evropský pohár, interligu bereme spíš jako přípravu na něj,“ tvrdí mostecká křídelnice Dominika Zachová. Na lehkou váhu ovšem Andělé bitvy v interlize neberou. „To zase ne, chceme každý zápas vyhrát,“ ujišťuje.



Soupeřky v interlize síle Černých andělů momentálně nedokážou čelit. „Ale nemyslím si, že by se nás bály. Zrovna Slavia je klub, co se proti nám vždy vyhecuje, pokaždé nás chce porazit. Nemá proti nám co ztratit, to my musíme pořád potvrzovat roli favorita, což není úplně jednoduché.“

Zatím však Andělé roli favorita zvládají s přehledem, v interlize prohráli jediný zápas v Porubě. Jinak za celou sezonu žádné zakolísání nepřišlo. „Asi jsme z Ligy mistryň vyhranější, mámě těch zápasů v nohách hodně a to se projeví na zkušenostech. Teď si trochu odpočineme, nabereme síly, protože hlavně psychicky už jsme trochu unavené z toho všeho cestování a tak. Ale pak zase začne ten kolotoč dvou zápasů týdně, což já mám ráda,“ těší se na nové výzvy 23letá reprezentantka.

Interligové zlato by Zachovou lákalo, Andělé na tuto trofej čekají už dlouho. „Děláme to všichni pro to, že chceme vyhrávat. I když máme už hodně medailí z různých soutěží, tohle nikdy neomrzí. Ale pořád je teprve prosinec, cesta k titulu je ještě dlouhá,“ krotí optimismus talentovaná hráčka.



Příznivé situace v tabulce si však je vědoma. „Samozřejmě víme, jak vypadá tabulka, ale nechceme se upínat k tomu, že někde zakolísají Michalovce. Chceme si to urvat tím, že budeme pořád vyhrávat.“

Nad interligu Zachová staví evropské poháry, po vypadnutí z Ligy mistryň bude Most v lednu pokračovat v Poháru EHF. Narazí na německý Thüringer, tureckou Kastamonu a maďarský Debrecen.

„Soupeři jsou to možná ještě těžší než v Lize mistryň. Ale nebylo si z čeho vybírat, každopádně budeme chtít bojovat o postup. Budou to další skvělé konfrontace, česko-slovenská liga nemá až takové kvality, proto ty evropské poháry hrajeme. Tyhle těžké zápasy nás posouvají dál,“ uvědomuje si Zachová a věří, že v Poháru EHF mohou Andělé dojít daleko. Ze skupiny postupují dva nejlepší týmy.

„Chceme se o to poprat, s tím do toho půjdeme. Je fajn, že budeme hrát ve vlastní hale. Nechci zimák v Chomutově nějak shazovat, hrálo se mi tam dobře, hlavně na první zápas s Györem bylo narváno a atmosféra skvělá. Ale přece jen to nebylo naše domácí prostředí. Domácí hala, to bude další výhoda pro nás,“ věří Zachová.

S losem je spokojená. „Turkyně jsem si přála, budou nám chtít vrátit porážku z kvalifikace o Ligu mistryň, ale my se nedáme. Thüringer známe a Maďarky poznáme,“ usměje se mostecká opora. Udržet ji i pro příští sezonu v Mostě asi nebude úplně snadné. Nepřistála už Zachové na stole nějaká nabídka z evropského velkoklubu? „To bych teď nechtěla moc komentovat, soustředím se jen na Most. A co bude v příští sezoně, to zatím nevím.“