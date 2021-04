Mostecké házenkářky opustí další opora, Šustková odchází do Maďarska

„Nikdy jsem se netajila tím, že bych ráda zkusila zahraniční angažmá. Měla jsem nabídky z různých zemí, například z Rumunska, ale Maďarsko pro mě byla celkem jasná volba. Jejich liga patří k nejkvalitnějším v Evropě. Každému se asi vybaví hlavně Györ, ale i jejich ostatní ligové týmy jsou co do kvality poměrně vyrovnané a silné. Nebude asi snadné se tam prosadit, ale snad se mi to povede,“ věří 23letá hráčka.

Domů to nyní bude mít paradoxně blíž. „I to hrálo roli. Do svého nového působiště to budu mít z domova na Moravě blíž, než to mám nyní do Mostu. A přímo Dunaújvárosi jsem si vybrala mimo jiné i proto, že i já jsem měla nějaké požadavky a klub mi vyšel maximálně vstříc,“ vysvětlovala klubovému webu.

V týmu nebude jediná cizinka, působí zde řada hráček z bývalé Jugoslávie. Krajanka ovšem žádná. Nebude mít problém v komunikaci? „Maďarsky neumím, ale veškerá má dosavadní komunikace s klubem probíhala v angličtině, což by pro mě zase až takový problém nebyl. Doufám, že to zvládnu.“

V posledních zápasech MOL ligy Šustková nenastupovala, s jejím plánovaným přestupem to ale nemá souvislost. „Řešila jsem drobné zdravotní obtíže, ale postupně se vracím do tréninku. V play off už bych ale měla určitě hrát, ráda bych se s Mostem loučila titulem,“ přeje si Šustková.