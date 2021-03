Házenkářská hvězda Zachová opustí Most, míří do Německa

„Zájem měli už delší čas. Známe se dlouho, v Mostě mají pravidelně soustředění,“ řekla křídelnice na klubovém webu. „Thüringer je kvalitní klub a má jen ty nejvyšší ambice. Aktuálně se jim sice úplně nedaří, ale chtějí posílit. Bohužel se mineme s Markétou Jeřábkovou, která po sezoně míří do Norska.“ A to konkrétně do Kristiansandu.

Třetí nejlepší střelkyně interligy Zachová kývla i proto, že Thüringer není daleko. „Když bude den volna, můžu na otočku domů.“

S Černými anděly tvořila zlatou éru a loučit se chce stylově. „Titul chceme vyhrát jako každý rok. V Mostě jsou vždycky jen ty nejvyšší cíle, v tomhle se rozhodně nic nemění. A třeba se ještě někdy v budoucnu vrátím a odehraju tady i tu osmou sezonu,“ věří.

Největší zážitek v mosteckém klubu? „Asi Liga mistrů, protože zahrát si ji s českým klubem je samo osobě neskutečné a atmosféra všech těch zápasů byla úžasná. Na to budu vzpomínat pořád. A vlastně na všechno a jen v dobrém. Prožila jsem toho tady spoustu a vždycky jsem se tu cítila dobře. Až to přijde, bude to asi docela těžké loučení,“ tuší plzeňská odchovankyně, že bez slz se to neobejde.

Že po sezoně řekne adieu, to už spoluhráčky v šatně vědí. „Nějakou dobu se o tom mluvilo a nebylo to zase takové tajemství, takže to pro nikoho v týmu nebude velké překvapení,“ míní. Už pracuje na své němčině: „Měla jsem ji na střední škole jako druhý jazyk, ale je ještě co dohánět. Ale zvládnu to.“