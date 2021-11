První zákroky mi pomohly, těšilo plzeňského gólmana Herajta

Filip Herajt, brankář házenkářů Talent týmu Plzeňského kraje, se pak rozchytal ke skvělému výkonu a na konci slavil výhru 29:23.

„Když se gólmanovi povedou první dva tři zákroky, je to hodně znát. A u mě zvlášť, psychika je pro mě strašně důležitá,“ popisoval pětadvacetiletý Herajt.

9 výhru v řadě si v lize připsali házenkáři Plzně. Naposledy padli 5. září, v 1. kole.

Vybavíte si nejlepší zákrok?

Ten asi nedokážu vypíchnout. Pamatuji si na sedmičky, které házel Vápno (Tomáš Mičkal). Všeobecně je známo, že dává technické rány, snažil jsem se připravit na nějakou točku, střelu přes prsty. To se mi na konci aspoň jednou povedlo.

Výsledek vypadá celkem jasně, byl to snadný zápas?

To určitě ne. My čekali těžké utkání. Zubří má mladý, ale velmi kvalitní tým. Jsem moc rád, že to takhle dopadlo a že jsme to měli ve druhé půli pod kontrolou a dohrávalo se bez velkých nervů.

Kde byl tedy klíč k úspěchu?

Dobře jsme plnili taktické pokyny. Třeba Lukáše Mořkovského jsme prakticky nepustili do hry, vynulovali ho. To nám pomohlo, za mě on dělá 50 procent jejich hry. A kluci v obraně i v útoku předvedli super práci, proto jsme vyhráli.

86 gólů takový je rozdíl mezi vstřelenými a inkasovanými brankami ve skóre Talentu

Zapomněl jste na sebe.

Jsem rád, že se mi zápas docela povedl, ale vždycky s některými střelami, které vám tam spadnou, můžete být nespokojený. Ale jo, celkově dneska dobrý. (úsměv)

Povzbudila vás i ztráta Karviné v Lovosicích? Díky tomu jste se posunuli na první místo.

Určitě nás to také povzbudilo. Jsme rádi, že Karviná konečně ztratila, může jí to lehounce zasáhnout. I když, velké iluze si zase nedělám, je to zkušený mančaft, porážku hodí za hlavu. My se o to víc musíme připravit na pátek a zápas v jejich hale. Budeme tam chtít určitě potvrdit roli úřadujícího mistra.

Se Zubřím vás pak čekají ještě dva zápasy na evropské scéně.

Jo, je to takové play off. Fyzicky to bude náročné, program máme nabitý až do Vánoc. Se Zubřím to bude hodně o taktice, oba kluby ví, co hraje ten druhý. A hlavně u nich to bude velice náročné.