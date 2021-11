Plzeň je v semifinále domácího poháru. A teď na házenkáře Karviné

Na Moravě Talent zůstal, zázemí našel v Zubří, odkud se v pátek vydá do Karviné. Tam večer v 19.15 hodin před kamerami ČT Sport nastoupí proti domácímu Baníku k hitu 11. extraligového kola. A k šlágru celého podzimu.



V repríze finále uplynulé sezony se utkají týmy, které kralují i aktuální tabulce. Plzeňané jsou na čele, ovšem jen zásluhou lepšího skóre před Karvinou.

„Je super, že jsme první, těší mě to,“ uvedl trenér Talentu Petr Štochl po nedělní výhře nad Zubřím, která jeho tým díky zaváhání Baníku v Lovosicích posunula do čela. „Ale je to jen dílčí věc. Hezky se na to může dívat, ovšem v pátek může být po zápase v Karviné zase všechno jinak,“ varoval Štochl.

„Musíme se připravit co nejlépe. A určitě chceme v Karviné potvrdit roli úřadujícího mistra,“ doplnil plzeňský gólman Filip Herajt.

Český pohár házenkářů - čtvrtfinále Hranice - Talent tým Plzeňského kraje 15:37 (6:20)

Dukla Praha - Karviná 22:32 (8:16)

Lovosice - Kopřivnice 31:26 (12:12)

Brno - Nové Veselí 25:25 (14:11), sedmimetrové hody 3:5

Ve středu si Talent hodně zvedl sebevědomí. Hranicím, které se s jedinou výhrou krčí na dně extraligové tabulky, nedal ve čtvrtfinále domácího poháru ani špetku naděje. „Po čtvrt hodině bylo o zápasu rozhodnuto,“ konstatoval kouč Štochl.

Už v poločase Západočeši drtili soupeře rozdílem třídy 20:6, po pauze náskok strojově navyšovali, i když se sestava průběžně obměňovala. Šesti trefami podpořili postup do pohárového semifinále Douda a uzdravený křídelník Chmelík, pětkrát se trefil pivot Režnický.

V pátek v Karviné to ovšem bude úplně jiný kalibr.