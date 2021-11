Jsme rádi, že jsme se vrátili do hry o play off, těší plzeňského kouče

„Utkání jsme ale ovládli až ve druhém poločase. V tom prvním jsme sice dobře nastoupili, ale nechali jsme se pak ovlivnit soupeřovou hrou a dalšími vnějšími vlivy,“ podotkl pro klubový web plzeňský trenér Richard Řezáč.

Plzeňanky sice ve 24. minutě odskočily do vedení 11:7, ale ještě do přestávky Zlín skóre otočil a do kabin si nesl jednobrankový náskok 14:13. Po pauze si však hostující hráčky rychle vzaly náskok zpět, ve 43. minutě sérii čtyř gólů v řadě završila z brejku Lásková a DHC se dostal do vedení 20:16.

Pak předvedl ještě lepší střeleckou šňůru, dokonce sedmi zásahů za sebou, a závěr už si v klidu pohlídal. Deseti góly se na vítězství podílela levoruká spojka Veronika Galušková, s 82 trefami společně s píseckou Pokornou nejlepší kanonýrka soutěže.

Zlín po porážce klesl na předposlední příčku, nyní je nejhorším českým celkem v soutěži. Za ním už je jen bez bodového zisku Stupava.

„V poločase jsme se uklidnili a ukázněnou hrou v obraně podpořenou v brance výborným výkonem Míši Malé dostali zápas pod kontrolu. Získali jsme dva důležité body. Jsme rádi, že jsme se vrátili do hry o play off,“ doplnil Řezáč.

Jeho tým drží v tabulce pátou pozici se třinácti body a je aktuálně třetím nejlepším českým týmem MOL Ligy za druhým Mostem (18 bodů) a čtvrtým Kynžvartem (14). Na Plzeň se ale tlačí dva desetibodové týmy, Olomouc a pražská Slavia. A právě Slavii přivítá DHC už tuto neděli v 17 hodin.