Skvělý start házenkářek Plzně. Potěšil mě kolektivní výkon, radoval se kouč

Hned úvodní duel sezony naznačil, že házenkářky DHC Plzeň to s plány na postup do play off MOL Ligy myslí vážně. Doma rozdrtily Zoru Olomouc 28:18 a trenér Richard Řezáč svůj tým jen chválil.