Házenkářští mistři nezáří, jejich plzeňským kolegyním start vyšel

„Na rozdíl od prvního zápasu byla na týmu patrná chuť vyhrát, kluci bojovali. Touha po vítězství byla tentokrát velká,“ pochvaloval si na klubovém webu trenér Talent týmu Plzeňského kraje Petr Štochl.

Mistr začal na severu Moravy dobře, vytvořil si pětibrankový náskok. Ale brzdila ho častá vyloučení, hned devětkrát hosté inkasovali dvouminutový trest. Včetně kouče Štochla. Přesilovky Frýdku pomohly k vyrovnání skóre. „Druhá půle byla z naší strany jen boj. Hra v oslabení nás stála hodně sil, které pak chyběly hlavně v ofenzivě,“ popisoval Štochl, který v sestavě postrádal gólmana Šmída, jenž očekává přírůstek do rodiny.

Necelé tři minuty před koncem domácí Chudoba ze sedmičky vyrovnal na 28:28 a drama gradovalo. Tonar vzápětí z proskoku, kdy si ve vzduchu zpracoval přihrávku Stehlíka a trefil přesně, znovu vrátil vedení na stranu Talentu. A tenhle gól byl nakonec vítězný. Frýdek měl sice poslední půl minuty míč v držení, ale v útoku se neprosadil. „Projevilo se, že máme přece jen malinko lepší tým,“ řekl Štochl.

Ještě veseleji je v ženském týmu DHC Plzeň. Ten zažívá nejlepší start do nejvyšší soutěže ve své historii. Po jasné domácí výhře nad Olomoucí zvládly Plzeňanky i první letošní slovenskou misi, v Šaľe vybojovaly bod za remízu 23:23.

„Jsem na výkon pyšný a jsem rád, že jsme dokázali navázat na domácí výhru. V Šaľe se totiž body nezískávají snadno. My to dokázali a musíme být šťastní,“ prohlásil spokojeně trenér DHC Richard Řezáč.

A to mohlo být ještě veseleji, Plzeňanky ve druhé půli odskočily do vedení 17:12, ale náskok neudržely. V 57. minutě nakonec určila konečné skóre domácí Rácková. Hosty znovu táhla kanonýrka Veronika Galušková, podruhé v řadě si připsala osm gólů. „Verča s sebou do týmu přinesla herní kvalitu, díky které rostou i hráčky okolo ní. Musíme se dál kvalitně připravovat a posouvat malými krůčky,“ plánuje Řezáč.