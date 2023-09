Profi režim mě nebavil, říká házenkářka Zachová po návratu ze zahraničí

„Zkusila jsem si roli úplného profíka, ale je to celodenní čekání na trénink, to mě nebavilo,“ svěřila se křídelní hráčka, která s Anděly zahájí interligu v neděli v Porubě.

Překvapila jste kdekoho.

Já avizovala už při odchodu, že když se budu vracet, tak sem. Možná to pro někoho přišlo dřív, než by asi mohlo, ale jsem tady.

Proč jste opustila Německo?

Měla jsem tam smlouvu na dva roky, ta mi vypršela. Z mé strany úplně nebyl zájem prodloužit, i když jsem nabídku dostala. Nakonec jsem se rozhodla vrátit do Mostu a spojit to s pracovním životem, budu dělat na částečný úvazek. A budovat kariéru i jinde. Jsem už ve věku, kdy začínám víc přemýšlet o své budoucnosti.

Neseděl vám profesionální režim?

Ne že by mi neseděl, ale byla jsem tam sama, dělala jen házenou, což pro mě bylo unavující.

Nejvíc na hlavu?

Ano, protože jsem měla pouze házenou, nic jiného. Tréninky byly jen dvakrát týdně ráno, jinak spíš vpodvečer. Ve druhé sezoně se hrálo hodně zápasů, takže to bylo náročné i z hlediska cestování. Už tolik času nebylo, ale pořád nějaký ano. Spíš mi bude vyhovovat jiný režim.

Přišlo vám, že plýtváte časem?

Přesně tak. Snažila jsem se dálkově studovat účetnictví, ale i tak bylo volna hodně. Co já mám dělat sama? Byl to pro mě nevyužitý čas.

Hrálo roli i to, že ani v bundeslize házenkářek se nezajistíte?

Kdyby to tam bylo tak, že si vydělám víc než v Česku... Samozřejmě trošičku rozdíl to je, ale ne nějaký markantní. S prací na tom budu možná ještě líp. Samozřejmě budesliga házenkářek se s fotbalem nedá srovnávat. A fotbalista má i jiný režim. Jde ráno na stadion, má tam snídani, fyziopéči, trénink, oběd, pak volno. My jen trénink. Jestli se dostanu na masáž jednou za nevím jak dlouho, když je jeden masér na celý tým... Čekala jsem od toho něco jiného.

Herně to splnilo představy?

Liga byla na jiné úrovni, to se srovnávat nedá. Hraje se s posledním a může se prohrát, tlak je každý zápas. Není to jak tady, kdy jedeme do Zlína a víme, že zvítězíme, i když budeme hrát blbě. V Německu to není. Nechci se tady nikoho dotknout, ale byly tam kvalitnější spoluhráčky i protihráčky.

Tlak je na cizinku větší?

Ani bych neřekla, my v Thüringeru měli dobrý tým i kolektiv. Na to si nemůžu stěžovat. Tlak byl obecně na můj výkon a celého týmu.

Herně jste se posunula?

To ukáže až čas, jestli jsem se nějak vyvinula. Spíš si myslím, že jsem se tam posunula jako člověk, dalo mi to hodně. Nasbírala jsem ohromné životní zkušenosti. Dokud si to člověk nezkusí, tak neví. Zařídit si různé věci, navíc přes jazykovou bariéru. Pořád tam byla, i když anglicky umím docela dobře. Co se týče klubového zázemí, lékařské péče, skladby tréninků nebo přípravy, to je zase v Mostě na úplně jiné úrovni než v Thüringeru. Lepší. Překvapilo mě to.

Co chcete s Mostem dokázat?

Mám motivaci vrátit Anděly na první místo a získat jubilejní desátý titul, to je motor pro každého.

Půjde skloubit práce a házená?

Budu dělat administrativní pozici v kanceláři na půl úvazku, vystudovala jsem veřejnou správu. K házené to bude ideální, nebude to fyzicky náročné zaměstnání.

A také vás čeká mistrovství světa v prosinci ve Skandinávii.

Chceme tam něco uhrát. Ve skupině jsou Nizozemsko, Argentina, Kongo, nesmíme se držet při zdi. Jsme v roli, kdy musíme postoupit minimálně z druhého místa.