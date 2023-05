Most opouští šest hráček, vrací se Zachová, přichází i pivotka ze Slavie

Černé anděly opustilo šest hráček, což vykompenzují příchody posil. Kromě dvou již zmiňovaných devatenáctiletých hráček se z německého Thüringeru vrací zkušená křídelnice Dominika Zachová, ze slavného maďarského Györu bude hostovat levá spojka Eszter Ogonovszky.

„Počítáme s tím, že se do hry vrátí uzdravené Katarína Kostelná a Valerie Smetková, kádr doplní i dorostenky Eliška Řádová a Adéla Brabcová. Do branky přichází reprezentantka Karin Řezáčová z Plzně,“ uvedl pro klubový web organizační pracovník Baníku Radek Maděra.

I když Andělé na desátý titul nedosáhli, sezonu berou jako úspěšnou. Kromě českého stříbra urvali ještě bronz v interlize a zlato v domácím poháru. „K dosažení vrcholu v play off nám tentokrát chyběly aspoň dvě zdravé hráčky. Pokud budeme realističtí, ukázali jsme, na co jsme aktuálně měli. Slavia byla ve finále lepší, ale troufám si říct, že kdybychom měli aspoň polovinu zraněných k dispozici, vypadal by boj o titul jinak,“ je přesvědčený Maděra.

Letos si Andělé vyzkoušeli Ligu mistryň, ale byla nad jejich síly a vytvořili v ní smutný rekord 17 porážek v řadě (v součtu s minulou účastí). Letos se přihlásí do Evropské ligy.

„Naším cílem je předvádět dobrou házenou na mezinárodní scéně. Evropská liga je v kvalifikaci o štěstí, nevýhodou je, že pokud se neprobojujeme do skupinové fáze, která začíná v lednu, můžeme v Evropě skončit už na přelomu září a října. V tom je velké plus Ligy mistryň, kde je garance 14 utkání, v Evropské lize může po dvou kvalitních zápasech přijít konec,“ obává se Maděra. I proto v Mostě v budoucnu účast v prestižní Lize mistryň nevylučují. „Klub na to musí být připraven nejen finančně, ale i hráčsky a organizačně.“

Kariéru ukončil Mikulčík, Müllnerová a Holanová, do ciziny odešly Cholevová, Andrýsková a Šutranová.