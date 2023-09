Obrovský skok, ale jsem připravená, říká házenkářka Wizurová před bojem o Euro

„Zpočátku jsem nevěřila svým očím, když mně přišla pozvánka,“ přiznavá Patricie Wizurová s tím, že zajímavou novinku jí jako první oznámil kouč juniorské reprezentace Dušan Poloz.

V létě absolvovala juniorské mistrovství Evropy, ale teď je před ní nová výzva. „Jsem nervózní, ale nebojím se. Jsem moc ráda, že se na srazu potkám s takovými legendami jako je Markéta Jeřábková a další,“ říká.

České házenkářky odehrají kvalifikační zápas s Finskem 11. října od 17:15 ve Zlíně. Vstupenky jsou v prodeji zde.

Ve Zlíně však budou vedle zkušených reprezentantek i nedávné juniorky Charlotte Cholevová a Natálie Kuxová. „Ale ty jsou ještě o rok starší, já jsem stejný ročník jako Anička Jestříbková,“ jmenuje další debutantku z mosteckého Baníku. „Samozřejmě jsem ráda, že z mladých holek nejedu sama. Když budu potřebovat jakoukoliv radu, vždycky jsou lepší dvě hlavy než jedna.“

Wizurová už druhým rokem pravidelně chytá MOL ligu za Sokol Poruba. Už si na soutěž zvykla? „Myslím, že ano, ale co mě čeká na reprezentační úrovni si neumím představit. Je to velký skok, střely jsou rychlejší, umístěnější. Konkurence je veliká, asi budu až ta třetí. Ale máme si dávat vysoké cíle, tak proč si nechtít zachytat,“ usmívá se mladá gólmanka.

Doufá také, že v národním týmu žen zužitkuje zkušenosti z juniorek. „Kdybych měla na reprezentační úrovni začínat až mezi ženami, bylo by to těžší. Takhle je to lepší, když už mám nějaké zkušenosti. Myslím, že především mentálně to pomůže,“ doufá Wizurová, která začínala v Sokolu Karviná.

A možná i proto je tak nadšená, že teď v reprezentačním celku se o její vývoj stará i někdejší karvinský brankář Martin Galia, který působil ve Švédsku i německé bundeslize. „Jsem nejšťastnější člověk, že můžu trénovat s tím nejlepším. Snažím se vstřebávat všechny jeho rady. I díky němu se posouvám dopředu. Víte, já jsem se k házené dostala, když už jsem ho znala. Koukala jsem na něho, je to legenda a vzhlížím k němu pořád, je výborný,“

A jaké jsou Wizurové nejbližší sny? „Prosadit se v reprezentaci a jednou si třeba zkusit, jak to funguje v elitních zahraničních klubech. Třeba si zachytat Ligu mistrů.“