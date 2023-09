Most se pomstil Slavii za loňské finále. Pro holky úžasný pocit, zářil kouč

„Pro holky to musí být úžasný pocit. Jsme dva rivalové, tohle utkání je na vrcholu pyramidy a vítězství má svoji hodnotu,“ uvedl nový mostecký trenér Vladimír Šuma, bývalý reprezentant. „Jsem spokojený s bojovností a odhodláním, s jakým do zápasu holky šly. Říkal jsem jim, že mě až tak nezajímavá výsledek jako pocit, s jakým budeme odcházet ze hřiště. A s jakým budou odcházet i diváci.“

Domácí Černí andělé už během prvního poločase vedli o tři góly, před slušně zaplněnou halou však zlomili své největší rivalky až chvíli po startu druhé části. Důrazem před brankovištěm se vyšvihli k úseku 5:1 a zajistili si tím rozhodující náskok, který se vyšplhal i na sedm zásahů.

„Rozhodl tlak spojek Mostu ve druhé půli. Měli jsme desetiminutovou fázi, kdy jsme se nedostali z obrany dobře ven. A rány ostrých spojek lítaly ze sedmi a půl až osmi metrů, což je pro brankářky neřešitelná situace. Tam jsme ztratili trošku kvalitu v agresivitě v obraně, jinak jsme se měřili celý zápas slušně,“ tvrdil kouč hostů Daniel Čurda, který stejně jako Šuma přišel před novou sezonou.

Kromě Stříškové zářila i Ester Ogonovszká, posila ze slovutného maďarského Györu dala šest branek Mostu. Nejlepší slávistickou střelkyní byla Nikola Švihonosová také se šesti trefami.

Šuma našel i pihy na velké mostecké výhře: „Zase jsme měli hluchá místa. V první půlce čtyři pět vyloučených, což nás brzdilo. Ve druhém poločase přišla fáze, kdy jsme udělali technické chyby v klidovém stavu bez tlaku soupeře. A to musíme odstranit, objevuje se nám to pořád. Ztratili jsme víc míčů v klidovém tempu než v rychlosti, přitom to děláme každý trénink. Asi to budeme muset trénovat vsedě...“

Slavia v minulém ročníku Mostu vyfoukla titul, útočil už na desátý v řadě, a rozbila tím jeho hegemonii. Anděly tehdy ovlivnil náročný program, zranění a výsledkové propadáky v Lize mistryň. Kádr opustilo několik hvězd, opory Mikulčík a Müllnerová ukončily kariéru. Přeskládaný tým se však posílil, mimo jiné i o reprezentantku Zachovou, která se vrátila z Německa.

„I my jsme v jiném složení, já jsem taky nový. Nekoukám, že máme roli obhájce titulu. Co bylo loni, to mě nezajímá. Víme, že Most posílil a bude hrát o titul, udělá pro to všechno. A pro nás ostatní platí, že se musí sejít spousta věcí dohromady, abychom získali zlato,“ míní Čurda.

MOL interliga házenkářek - 2. kolo Kynžvart - Dunajská Streda 26:31 (14:15)

Nejvíce branek: Bezruková 8/4, Némethová 6/4, Patrnčiaková 4 - Bíziková 10/3, Desortová 6, Iličová 5. Most - Slavia Praha 30:25 (15:13)

Nejvíce branek: Stříšková 8, Ogonovszká 6/2, Jestříbková a Poláková po 3 - Švihnosová 5/3, Koubová 4, Holečková a Franková po 3. Plzeň - Hodonín 31:19 (12:10)

Nejvíce branek: Fenclová 11/7, Panošková 6, Schreibmeierová 5 - Víchová 7, Drexlerová 6/5, Vasyljaková 3. Michalovce - Poruba 29:26 (18:13)

Nejvíce branek: Popovcová 5, Radovičová 5/5, Habánková a Kowaliková po 4 - Farářová 10/8, Rajová 5, Demlová 4. Olomouc - Šaľa 35:27 (14:14)

Nejvíce branek: Malinová 9/4, A. Kubálková a Vasiljevová po 7 - Pastoreková 5, Vargová 4, Ščípová 4/1, Pócsíková 4/3. Zlín - Písek 27:28 (14:13)

Nejvíce branek: Ševčíková 8/2, Kříčková 7, Štipčáková 6 - Korešová 11/4, M. Svobodová 5, Boorová 4.