Šuma a noví Andělé. Ostřejší výrazy? S holkami se doplňujeme

„Chyběl nám takový instinkt zabijáka. Utrhnout se o šest gólů, aby soupeř cítil, že už nemá šanci. Povedlo se to až v závěru díky kondici a širší lavičce,“ ohlížel se za premiérou na lavičce Andělů Šuma; Most z Poruby dovezl výhru 30:23.

I když výsledek vypadá docela jednoznačně, domácí tým dlouho favoritovi vzdoroval. „Nebylo to jednoduché, jako asi nikdy v Porubě. Soupeři se pořád dařilo držet nás na rozdíl jednoho dvou gólů. Měli jsme hodně šancí, ale na větší brankový rozdíl jsme se dostali až v závěru, kdy už Poruba neměla dost sil to zvrátit,“ ohlížel se kouč.

Andělům ve finiši pomohla širší lavička. „A také brankářka Řezáčová, která měla úspěšnost zákroků 39 procent, což se v přípravě nedařilo. Teď to byla velká pomoc obraně,“ ocenil Šuma novou akvizici.

K dispozici měl kompletní kádr, byť letní posila Dominika Zachová hrála se sebezapřením. „I když bojovala s nachlazením, zahrála vynikající utkání. Na křídle i na spojce odvedla obrovský kus práce,“ chválil navrátilkyni z Německa.

I další posily se uvedly nadějně. „Maďarka Ester Ogonovszká dala sedm gólů, i ostatní holky zahrály slušně. Trošku nespokojený jsem byl se statickým průběhem při kombinacích, na tom musíme ještě zapracovat. Ale přechod do rychlého útoku se nám dařil, hlavně v závěru utkání,“ líbilo se kouči.

Od svých hráček vyžaduje rychlou házenou, což proti Porubě vycházelo. „Neříkám, že vždy, ale nebylo to špatné. Můj styl je roztáhnout hru do křídel, aby byl větší prostor ve středu brankoviště. A z křídel dávat góly. Máme tam velice šikovné hráčky, toho musíme využít,“ velí Házenkář roku 1994.

Pilovat chce s Anděly ještě rychlou přihrávku. „Ta se nám zatím ne až tak daří, ale pozitivní bylo, že jsme v rozehře nedělali chyby, měli jsme jen minimální počet ztrát.“

A také kondičně Mostečanky sokyně z Poruby předčily. „Nikdo nechtěl střídat, že by nemohl, což je pro mě důležité, protože na začátku přípravy se objevovalo, že v 8.–10. minutě byly holčiny unavené. Teď vydrží, natrénováno mají. Přes léto splnily téměř totožný program, co jsem praktikoval s dorostenci. Nebylo to samozřejmě až tak tvrdé, ale z osmdesáti procent mají za sebou to samé co kluci,“ tvrdí trenér, jenž ženský tým vede poprvé v kariéře.

I proto zatím nedokáže posoudit kvalitu ženské interligy. „Po prvním zápase jsem odjížděl z Poruby se smíšenými pocity, na hlubší rozbor je ještě brzy.“

Kouč mosteckých házenkářek Vladimír Šuma rozdává pokyny během přípravy.

Možná víc napoví už další duel, v neděli Anděly čeká domácí premiéra a hned se Slavií, jež je po devítileté nadvládě připravila o jubilejní desátý mistrovský titul v řadě. „Pro mě je to jen druhé kolo základní části, i když vím, že rivalita mezi Mostem a Slavií je obrovská,“ odmítá šponovat bitvu se šampionkami.

Když v létě tým přebíral, se ženskou házenou neměl zkušenosti. A sám sobě nařídil zmírnit jadrný slovník, který se mezi muži-sportovci běžně používá. Po pár měsících na lavičce Andělů ale zjistil, že zas tak moc se krotit nemusí. „V ostřejších výrazech se vzájemně doplňujeme a rozumíme si,“ usmívá se Šuma.