Po oslavách se Slavií výhra nad Slavií. Jestříbková chce úspěch i s Mostem

„Asi se mi hraje v Mostě dobře,“ usmívala se devatenáctiletá pivotka po interligové výhře 30:25.

Porazit tým, kde ještě nedávno nastupovala, byl pro talentovanou hráčku silný zážitek. „Je to pro mě osobní, mám ve Slavii hodně kamarádek. Ale samozřejmě jsem ráda, že jsme ji porazily, že jsme v interlize uspěly podruhé v řadě. Snad to tak půjde dál,“ zmínila.

Slávistky v Mostě doplatily na užší kádr. „Mají nějaké zraněné, ale snadné to nebylo. Mají v týmu reprezentantky, výborné brankářky. Se Slavií to nikdy lehký zápas. Ani pro Most,“ zdůraznila Jestříbková.

Z atmosféry v hledišti byla nadšená. „Mostečtí fanoušci jsou neskuteční, atmosféra byla skvělá. Díky tomu jsem fakt zapálená do hry a nevnímám nic jiného. Nechávám se tím úplně strhnout,“ vyznala se studentka prvního ročníku ústecké zdravotnické fakulty.

Přijetí na UJEP jí usnadnilo rozhodování, zda vyslyšet nabídku Mostu, ale měla i další pádné důvody. „Most nabízí super zázemí, výborné podmínky, je tu skvělý trenér. Myslím, že nebylo o čem,“ vysvětlila přesvědčivě.

Když přišla do mostecké kabiny, neunikla narážkám ze strany nových spoluhráček na jarní interligové finále. V něm slávistky i s Jestříbkovou v sestavě sesadily Anděly po devíti letech z trůnu. „Zaslechla jsem to, ale spíš z legrace. Myslím, že s holkami zkusíme ten desátý jubilejní titul urvat letos,“ slíbila.

Házenkářky Mostu oslavují výhru nad Slávií.

Ten se Slavií si užila náramně. „Bylo to neskutečné. Podařil se nám už první zápas doma, sem jsme to přijely potvrdit. Pak už byly jen velké oslavy a nadšení. Daly jsme si pořádnou večeři, pak jsme si šly zatancovat do klubu,“ rozzářily se jí oči při vzpomínce na euforické okamžiky.

I když Most není Praha, vhodné místo pro případné mistrovské oslavy by se prý našlo i tady. „Určitě si s holkami poradíme!“