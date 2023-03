Házenkářská reprezentantka Zachová se z Německa vrací do Mostu

„S Mostem jsem byla v kontaktu celou dobu. Bylo to přirozené, přemýšlela jsem od začátku, že když se budu vracet, tak sem. Uvažovala jsem o tom, jestli prodloužím v Thüringeru, ale Most přišel s nabídkou a během prosince ledna jsme to domluvili,“ líčila v klubové televizi 26letá křídelnice.

V Mostě strávila sedm let, zažila tu zlatou éru. „Těžko něco vypíchnout, ale vzpomínám na každý titul. A taky na Ligu mistryň v roce 2019, to bych vypíchla.“ I bez Zachové si Andělé letos zahráli Ligu mistryň, ale všech 14 zápasů v ní prohráli a postarali se tak o smutný rekord. Také v domácí soutěži už nejsou tak suverénní, v interlize jim zatím patří až třetí místo za Šaĺou a Dunajskou Stredou.