Házenkáři Karviné a Zubří srovnali stav semifinálových sérií

Zatímco úvodní utkání v Lovosicích rozhodli domácí po sedmimetrových hodech, Karviná měla duel před vlastními fanoušky pod kontrolou od úvodu. Po povedeném nástupu se ujala vedení 6:1 a do kabin šla i díky několika skvělým zákrokům čtyřiačtyřicetiletého brankáře Martina Galii se sedmigólovým náskokem. Lovosice se ve druhé půli dokázaly několikrát dostat na dostřel čtyř branek, Karviná už ale zaváhání v koncovce tak jako v prvním duelu nedovolila. Domácí osmi brankami táhl Jonáš Pazel, nejlepším střelcem Lovců byl s devíti góly Tim Bogdanović.

„Připravovali jsme se na vstup do utkání, ten nám ale bohužel nevyšel. Karviná hrála super zápas, předčila nás v důrazu, koncentraci, disciplíně i kvalitě jeden na jednoho,“ řekl lovosický trenér Roman Jelínek. „Byl to strašně podobný zápas jako v Lovosicích. Dobře jsme bránili, dařilo se nám i v útoku. Ve druhé půli jsme lehce škobrtli, ale jinak jsme si to hlídali. Psychická výhoda teď může být na naší straně. Víme, že jsme s nimi sehráli dva dobré zápasy, i když teda závěr toho prvního jsme totálně zpackali,“ přidal trenér Karviné Michal Brůna.

Zubří doma oplatilo Plzni pondělí porážku o čtyři branky, po vyrovnaném prvním poločase (16:16) utkání v závěrečné desetiminutovce rozhodlo. Desetkrát se trefil Tomáš Mičkal, na druhé straně byl nejlepším střelcem osmibrankový Jan Stehlík.

Vicemistr z Plzně tak po dvanácti vítězstvích za sebou utrpěl první porážku v tomto kalendářním roce. Série je opakováním semifinále z minulé sezony, které Talent tým vyhrál až v rozstřelu rozhodujícího pátého zápasu.

HCB Karviná : Lovci Lovosice 32:28 (21:14)

Sestavy:

Mokroš, M. Galia, Brychlec – Růža, Patzel, Plaček, Fulnek, Užek, Pelák, Harabiš, Solák, Skalický, Široký, Nantl, Ptáčník, Franc.

Sestavy:

Adamík, Günl – Holubec, Ouředník, Kupa, Chotěborský, Motl, Petryčenko, Hniďák, Trkovský, Lukáč, Horák, Stach, Heřmanovský, Malý, Bogdanić.

Rozhodčí: Václav Horáček – Jiří Novotný
Počet diváků: 1010
Stav série: 1:1

HC ROBE Zubří : Talent tým Plzeňského kraje 33:30 (16:16)

Sestavy:

Krupa, Krůpa – Mořkovský, Havran, Uhriňák, K. Galia, Randýsek, Mika, Mazurek, Mičkal, Cibulec, Šišák, Hlavenka, Kyryljuk, Bajer, Mizera.

Sestavy:

Herajt, Šmíd – Douda, Kosteski, Nejdl, Zeda, Šafránek, Dubský, Bláha, Tonar, Stehlík, Říha, Chmelík, Beneš, Šindelář, Režnický.

Červené karty:

60. Chmelík
Stav série: 1:1

TJ Cement Hranice : KH ISMM Kopřivnice 29:31 (17:17)

Sestavy:

Juráš, Tabara, Vyorálek – Vodička, Siročák, Halama, Pinkas, Zamarski, Ševčík, Andrš, Š. Kubeša, Folwarczný, Dořičák, Možíš, Sirčo, Padalík.

Sestavy:

Černota, Žingor, Pšenica – Střelec, Ježek, Zima, Petřík, Klos, Polcar, R. Doležel, Brito Benítez, Musálek, Lefan, Bukovský.