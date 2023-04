Bohužel jsem měl pravdu, že Zubří bude nebezpečné, mračí se plzeňský kouč

„Čekali jsme, že domácí publikum bude v utkání silný faktor, že zuberští fanoušci svůj tým poženou. Dopadlo to asi tak, jak mělo. Každý tým měl slabší pasáže, bohužel jsme se nevyvarovali několika chyb. Dlouho jsme pomýšleli na vítězství, ale nestačilo to,” hodnotil Tomáš Nejdl, spojka Talentu.

Hosté přitom v první půli odskočili až do čtyřbrankového vedení. Skóre se ale rychle srovnalo, ve 35. minutě pak Stehlík, s devíti trefami nejlepší střelec hostů, ze sedmičky upravil stav na 18:19. Ale to bylo naposledy, kdy Plzeňané vedli.

Přesto ještě jedenáct minut před koncem byla bitva vyrovnaná (25:25), pak Zubří řež zlomilo. V 55. minutě Mičkal z křídla poslal domácí do vedení 30:27 a tým už náskok nepustil.

„Přesně takto má vypadat zápas play off. Jsme všichni hodně zničení, nechali jsme tam všechno. Fantastický zápas pro diváky. Naštěstí s tím šťastným koncem pro nás, to by nás hodně zlomilo, kdybychom dnes prohráli. Ustáli jsme závěrečných sedm minut a jsme moc rádi, že jsme sérii srovnali,“ hlásil zuberský kouč Peter Dávid.

„Gratuluji Zubří k vítězství. Bohužel jsem měl pravdu, když jsem říkal, že bude v play off hodně nebezpečné, i když se mu v základní části dlouho nedařilo. Byl to špičkový duel s kvalitními výkony na obou stranách. Jsem moc rád, v jaké atmosféře jsme hráli, byla to házená, která musela lidi bavit. Ale samozřejmě nejsme vůbec rádi, že jsme prohráli,“ uznal plzeňský trenér Petr Štochl.

V dresu domácích se blýskl pětatřicetiletý veterán Mičkal, zkušený křídelník nasázel plzeňským gólmanům deset branek. Plzeň brzdil také vysoký počet dvouminutových trestů, strávila celkem osmnáct minut v oslabení. V samotném závěru navíc viděl červenou kartu Chmelík. „To je play off, emoce tam vždycky budou. V Zubří se hraje těžko,” pokrčil rameny Štochl.

Série pokračuje už v sobotu, v městské hale na plzeňských Slovanech začíná třetí duel v 19 hodin.

„Teď musíme dobře zregenerovat, máme na to dva dny. A pak jet s čistou hlavou do Plzně,” plánoval gólman Zubří Štěpán Krůpa. „Odpočineme si a připravíme se co nejlépe,“ souhlasil plzeňský Nejdl.