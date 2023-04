Zachrání Lovci zlatý sen? Do Karviné si jedeme pro výhru, burcuje Kupa

Lovci na úvod série skoro zbořili domácí halu nezapomenutelným veleobratem, ale pak prohráli v Karviné a také v sobotu před vlastními fanoušky.

Přitom přesně před tímto scénářem varoval hrdina vítězné bitvy Jiří Motl. „Před dvěma lety jsme tohle zažili. Vyhráli jsme v Karviné, vedli jsme 1:0, ale doma jsme prohráli. A pak jsme se už na vítěznou vlnu nedostali a vypadli 1:3 na zápasy,“ vzpomínal lovosický veterán.

Lovci ovšem mají stále ještě šanci na zvrat, v Karviné startuje středeční zápas v 19 hodin. „Doufám, že tím to nekončí. Že si půjdeme dál za naším snem. A tím je bojovat o zlato!“ přál si Motl.

Karviná věří, že už nyní zpečetí postup do finále extraligy. „Tohle bude pro nás v podstatě zápas sezony. Vyhrát v Lovosicích bylo klíčové, všichni jsme tam nechali duši. Série ale končí až třetím vítězstvím a my uděláme vše, abychom si to už nenechali vzít,“ slibuje spojka Karviné Dominik Solák.