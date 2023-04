Neměli jsme gólmana, vyčítal trenér. A Lovosice čelí mečbolu

„Bylo to dobré utkání, ve kterém nám bohužel nevyšla spolupráce obrany s brankářem. Ale rozhodně nic nebalíme, do Karviné si pojedeme pro vítězství,“ nevzdává se lovosická spojka Jan Kupa.

Domácí do 20. minuty drželi jednogólové vedení, jenže pak přišel pětiminutový střelecký výpadek a hosté otočili skóre. Lovci ještě jednou srovnali, do poločasové přestávky však šli s dvougólovou ztrátou. A po obrátce už si hosté vedení hlídali, zářil především brankář Karviné Petr Mokroš. Lovosicím nepomohlo ani osm gólů Bogdaniče, jejich nejlepšího střelce.

„Neřekl bych, že Karviná byla lepší. Ale měla v brance brankáře, to my jsme neměli. A to rozhodlo, protože na čtyři zákroky gólmana se zápas vyhrát nedá,“ vyčítal lovosický trenér Roman Jelínek. Dokládají to i čísla. Lovosičtí brankáři měli úspěšnost jen 19 procent a připsali si pouze 4 zákroky, s šedesátiprocentní úspěšností se však moc nevyznamenali ani střelci. „Ale jinak musím před našimi kluky smeknout, protože takhle se hraje play off. Náš výkon byl diametrálně lepší než v Karviné a podle mě nezvítězil herně lepší tým, ale ten, který měl více zákroků brankářů.“

S tím souhlasil i gólman Karviné Martin Galia. „Zápas rozhodl výkon brankářů, ale i celkově jsme byli lepším týmem. Věřím, že doma to zvládneme, ukončíme sérii a postoupíme do finále!“

Karviná ustála počáteční tlak Lovců, to byl klíč k úspěchu z pohledu jejího pivota Václava France. „Věděli jsme, že především úvod pro nás bude mnohem těžší než v předchozích zápasech. Čekali jsme, že na nás budou chtít Lovosice nastoupit rychle a agresivně, což se také stalo. Ale zvládli jsme to. Viděli jsme bojovné utkání po celých šedesát minut a jsme samozřejmě šťastní za výhru. Teď budeme vše směřovat k tomu, abychom v domácím prostředí tuhle sérii ukončili,“ přeje si exlovosický Franc.

Čtvrtý semifinálový zápas startuje před televizními kamerami ve středu v 19 hodin. Ve druhé sérii se ujala vedení 2:1 na zápasy Plzeň, která zničila Zubří 37:22.