Je to nával emocí, zvedli jsme se z hrobu, slavil lovosický hrdina Motl

„Je to obrovský nával emocí, co teď zažívám. Dokázali jsme se zvednout z hrobu!“ leskly se oči lovosickému křídelníkovi Jiřímu Motlovi.

Právě on byl jedním z hlavních strůjců lovosického obratu, když pár vteřin před koncem z poslední akce vyrovnal na 30:30, Lovci byli v extázi. „Musím říct, že i v mojí dlouhé kariéře, která se chýlí ke konci, je tohle něco výjimečného.“

Nebylo ale daleko k tomu, aby obrovskou euforii z vyrovnání v samém závěru vystřídalo ještě větší zklamání.

Také rozstřel se pro domácí nevyvíjel dobře.

Jaroslav Trkovský sedmičku neproměnil a rozhodnutí měl v rukách Denis Harabiš, ovšem Artur Adamík ustál těžkou chvíli a po jeho úspěšném zákroku drama pokračovalo. Rozhodla až osmá série a náhlá smrt. Jiří Günl vychytal Davida Růžu a Lovci dokonali své zmrtvýchvstání.

„Nezabalili jsme to, makali jsme, pro diváky to muselo být super. Hnali nás do konce. Zažil jsem tady plno zápasů, v nichž jsme vedli o 4 góly, ale nakonec jsme je ztratili. A já věřil, že se to musí jednou zlomit, že budeme na té druhé straně a dotáhneme to do vítězného konce,“ říkal dojatý Motl.

Lovosice během druhé půle prohrávaly až o 6 gólů, ale nevzdaly to.

„Dokud nebyl konec, pořád jsem věřil. Horší by to bylo na střídačce, tam jsou větší nervy, na hřišti to člověk zase tolik neprožívá. Ale když se povede něco takového, že vyrovnáte pár vteřin před koncem, je to něco nádherného,“ líčil veterán. A děkoval fanouškům: „Byli neskuteční, nenechali nás padnout. Snad si ten nával emocí užijí, půjdou na pivo a ještě si to oslaví. Ale my musíme zregenerovat a připravit se na středu, čeká nás druhý krok, ještě těžší. V Karviné nám už půjde o mečbol!“

Házenkáři Lovosic slaví triumf v prvním semifinále se svými fanoušky.

Psychicky by teď měli být Lovci nahoře, Motl ale varuje: „Před dvěma lety jsme tohle zažili. Vyhráli jsme v Karviné, vedli jsme 1:0, ale doma jsme prohráli. A pak jsme se už na tu vítěznou vlnu nedostali a vypadli 1:3 na zápasy.“

Podobný scénář Motl letos zažít nechce, také proto se ani nechystal nějak extra slavit velkou výhru. „Tohle byl určitě jeden z mých vrcholných zápasů, ale doufám, že tím to nekončí. Že si půjdeme dál za naším snem. A tím je bojovat o zlato!“