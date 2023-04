Házenkářské semifinále, díl čtvrtý. Plzeňský Talent může rozhodnout

„Chceme si jít pro finále. Doma jsme pro to udělali maximum, ale musíme zvládnout ještě třetí krok,“ hlásil plzeňský trenér Petr Štochl po sobotní jasné výhře 37:22.

„Myslím, že zásadní bude začátek zápasu. V momentě, kdy se v Zubří dostanete do mínusu, strašně špatně se to tam otáčí. Čím déle se bude utkání tahat, Zubří bude více nervózní a my budeme mít větší naději,“ uvažoval kouč.

Štochl kromě výtečného gólmana Herajta chválil po výhře plzeňské fanoušky, také dnes v Zubří se však opět očekává plná hala a bouřlivá atmosféra. „Zbraně neskládáme, kluci jsou Valaši, budeme bojovat do posledního dechu,“ slíbil zuberský trenér Peter Dávid.