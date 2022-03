Pivotka kynžvartských házenkářek Tesařová se vrací do míst učení

První příležitost předvést fanouškům návrat formy a sebevědomí bude mít Kynžvart už zítra v chebské městské sportovní hale Hvězda. Tam přivítají od 16 hodin Tatran Stupava.

V Porubě jste prohrály celkem výrazným rozdílem, ač jste měly první poločas pod kontrolou a vedly.

Úplně nám nefungovala obrana a v útoku jsme neproměňovaly vyložené šance. Udělaly jsme mnoho technických chyb a zbrklých rozhodnutí. To zápas rozhodlo.

K utkání Kynžvart vyjel, oproti zvyklostem, až ráno v den zápasu.

Myslím, že to nemělo vliv. Samozřejmě když se jede o den dřív, je to velká výhoda, ale ostatní týmy také většinou jezdí v den utkání a tento deficit má každý. Na to se úplně vymlouvat nemůžeme.

Poslední dobou se obměnil kádr. Do Slavie Praha odešla Weisenbilderová a naopak do Kynžvartu přišly převážně zahraniční hráčky jako Černohorka Marija Božovič nebo Ukrajinka Sofiia Bezrukova.

Ty, co umí anglicky se snaží domlouvat anglicky, ale ony se celkem rychle učí, a tak se snaží rozumět česky. Zapadly velice rychle. Marija udělala velký dojem, ta se ukázala i velmi dobře střelecky. Sofiia je spíše defenzivní v obraně, kde jí to víc sedí.

V sobotu hrajete se Stupavou, ale v Chebu.

Stupava je pro nás takový trénink na zápas s Mostem v dalším kole. Chceme vyhovět i mosteckým fanouškům, aby jich mohlo přijet víc, a tak si se Stupavou chceme vyzkoušet, jak nám to v té hale bude vyhovovat. Aby to pro nás nebyla spíše nevýhoda. Na Most by mohla být plná hala.

Jak vy se těšíte do Chebu, kde jste s házenou začínala?

Určitě to bude fajn změna, bude moci přijít víc fanoušků. Bude to určitě fajn si tam zase zahrát. Já měla chebskou halu docela ráda, mně vyhovovala.

Stupava je poslední v tabulce. Je tedy ideální soupeř na osahání prostředí?

Určitě, ale ani Stupava se nemůže podcenit. Poslední dobou se zlepšila. Budeme do toho muset jít na víc než sto procent a nepodcenit je.

Začátek roku byl velmi divoký!

Nevím, co k tomu říct. Měly jsme menší problémy, ale k tomu bych se nechtěla vyjadřovat, nemám k tomu pravomoc. Bohužel se to tak nějak sešlo, zápasy se nám nepovedly, ale myslím, že jsme se teď vrátily tam, kde jsme začaly, a v tom bychom chtěly pokračovat.

V tom období přišlo i nezvykle mnoho porážek za sebou.

Ono nebylo úplně fajn, že jsme začínaly s prvními Michalovcemi a nový rok začaly prohrou. Potom se to vezlo všechno se vším a potřebovaly jsme se nakopnout, což se povedlo. Samozřejmě prohry se nikdy nesnáší dobře, každý nad tím přemýšlí.

Přesto podzim Kynžvartu v Interlize nikdo z paměti a archivů nevymaže. Nováček si podmanil celou ligu.

Do sezony jsme vstoupily velice dobře. Ze začátku jsme soupeře zaskakovaly jako nováček, stoprocentně jsme byly i podceňované. Překvapujeme stále. Jako nováček se dostat do finále Českého poháru se ještě nikomu nepovedlo. Myslím, že letos bychom mohly útočit i na play off, což je také paráda, takové cíle na začátku nebyly. Musely jsme počítat s tím, že jako nováček se musíme se soutěží nejprve seznámit a toho jsme si myslím zhostily na výbornou.

Říkala jste útočit na play off, ale vy už tam v podstatě jste.

Dá se říci, že ano. Musela by se stát nějaká katastrofa, že bychom všechno prohrály, ale s tím se ani nepočítá. Teď už nám jde jen o to, z jakého místa chceme vstupovat do play off, abychom měly výhodnější pozici. Určitě bychom nechtěly být do čtvrtého místa, protože je jasné, že z prvního místa půjde Most a určitě bychom se s nimi nechtěly potkat hned v semifinále. Chtěly bychom určitě zabojovat o finále. Kdybychom letos skončily s medailí, už to by pro nás bylo velké vítězství.

Jednu medaili, stříbrnou, z Českého poháru už máte. Bohužel jste ji asi nemohly ani oslavit, protože hned tři dny po finále jste hrály interligový zápas.

Menší oslavy byly, ale hned druhý den večer jsme měly normálně trénink a připravovaly jsme se na pro nás velmi důležitý zápas se Šaľou, který byl velmi důležitý, abychom už měly play off jisté.

Finále Českého poháru se hrálo v Karlových Varech před plnou halou.

S Mostem je to vždy těžké. První poločas jsme se toho zhostily velmi dobře, dvacet minut jsme s nimi hrály vyrovnaný zápas. Most má přece jen výhodu, že má dvě vyrovnané šestky, může prostřídat a změnu nepoznáte, v tom je jejich síla. Myslím, že když my zapracujeme, tak příští rok bychom se jim mohly stát vyrovnaným soupeřem.

Navíc máte jednu výhodu, velmi mladá brankářská dvojice Srpová, Novotná je vám oporou.

Každopádně. Myslím, že obě dvě jsou našimi velkými oporami a nebýt jich, tak by se postup do play off a tak vysoké umístění v tabulce ani nerodil.

Už v této chvíli tedy počítáte s účastí v play off?

Ano, určitě. Myslím, že to by se opravdu muselo všechno pokazit, sesypat a my musely prohrát zbývajících sedm zápasů. To se, doufám, nestane. Teď už si jen hrajeme s tím, z jakého místa budeme chtít jít.