Přestávka přišla vhod. V Kynžvartu se ladili na konec sezony

Reprezentační přestávka a návrat k obvyklému tréninkovému procesu házenkářkám celku Házená Kynžvart hodně pomohly. „Velmi nám to přišlo vhod,“ pochvaluje si trenér Peter Sabadka.

Po velmi velké zátěži posledních dvou měsíců to bylo nevyhnutelné. „Abychom se dali hlavně zdravotně do pořádku,“ přiznává.

V pondělí už trenér měl většinu hráček na tréninku, vrátily se, ze srazů, i juniorské reprezentantky Adéla Srpová a Kristýna Königová. Je to úplně jiný drajv. Příprava může být ve větší kvalitě, budeme potřebovat mnoho fyzických a mentálních sil na závěr soutěže, který bude velmi dramatický.“

Po dlouhé době kompletní

Pracovat tak už může s kompletním kádrem, kromě dlouhodobě zraněné Šárky Kapusniakové, která bude muset jít na operaci s kolenem. Navíc v kádru už není Martina Weisenbilderová, která nenaplnila očekávání.

Program pauzy byl tak jednoznačný. Dát se zdravotně do pořádku, pracovat na rekondici a odstraňovat technicko-taktické nedostatky a připravovat nové alternativy na útočné a obranné systémy.

V sobotu se jede do Ostravy

V sobotu je čeká další interligový zápas v Ostravě s DHC Poruba. Oproti zvyklostem odjíždí až v den zápasu. „Uvědomujeme si, že je to náročné, ale už jsme tak absolvovali o něco kratší trasu do Olomouce a byli v tom týdnu úspěšní, tak i když je to handicap zvolili jsme tuto alternativu,“ vysvětluje kynžvartský trenér.

Soupeř se zvedá

Poruba je oproti předsezonním očekáváním v tabulce mnohem níže než Kynžvart.

„Prošli svými problémy a vývojem. Zápas pro nás asi nebude tak harmonický jako na podzim doma, kdy jsme vysoko vyhráli,“ prozrazuje vědomosti o soupeři. Ale v poslední době Poruba porazila Plzeň, vyhrála v Stupavě a hlavně jí pomohl příchod reprezentantky Michaly Konečné z maďarské ligy. Po dlouhodobém zranění se vrátila Silvie Polášková a další.

Očekává se velmi těžký zápas

Kynžvart půjde do utkání připraven. „Musíme zohlednit tyto faktory. Čekám velmi těžký zápas, žádné podcenění. Družstvo má svoji kvalitu, ač v této sezoně laboruje s výkonností,“ dodává Peter Sabadka. Kynžvart se ovšem, překvapivě, může opřít o výkony brankářek, ač Adéle Srpové bude v létě teprve dvacet let a Sabrině Novotné jednadvacet.

„Moje filozofie skladby týmu spočívá v kvalitní defenzivě, za níž jsou výborné brankářky, máme je somaticky a stylově úplně odlišné a to je důležité,“ přiznává kouč. „Atmosféra je výborná, natěšená, podpořená zvládnutím velmi těžkých zápasů. Družstvo je na pozitivní vlně, získává sebedůvěru a je odhodlané pokračovat v dosavadních výkonech.“