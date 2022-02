Pohárové stříbro? Skvělý úspěch, lebedí si v házenkářském Kynžvartu

Stříbro v Českém poháru je pro házenkářky Kynžvartu historickým úspěchem. Ač v karlovarském finále podlehly favorizovanému Mostu 20:36 po poločase 9:15, dostalo se jim nemenších ovací plné haly jako vítězkám.

„Užili jsme si to, dali jsme do toho všichni úplné maximum, co se dalo. Bohužel to dopadlo o tolik, ale myslím, že se nemáme za co stydět. Dostali jsme se velmi daleko a jsme za to hrozně rády,“ přiznala kynžvartská spojka Veronika Dvořáková v České televizi.

Byla to parádní bitva. Na hřišti se oba celky předháněly výkony, mezi oběma fanouškovskými tábory zase hrála dominantní roli hlasitost a hřmění bubnů.

„Je to super, hrozně jsme se těšili, že tady bude plná hala, diváci nás ženou dopředu a hraje se v takovém prostředí dobře,“ řekla Kristýna Königová, s pěti brankami nejlepší kynžvartská střelkyně. „Patří jim velký dík, že přijeli, moc nám to pomohlo a užili si tu podporu, i když jsme prohrály,“ připojila její spoluhráčka Veronika Dvořáková.

Kynžvart stále trápí zdravotní problémy a před karlovarským zápasem měl jenom jeden herní trénink, na němž nebyl kompletní kádr. „Vzhledem k tomu všemu holkám smekám klobouk dolů, jsme spokojení,“ přiznal kynžvartský trenér Peter Sabadka. „Moc si vážíme našich fanoušků, máme je podle mě nejlepší v celé lize. Jsme moc vděční za jejich podporu, snažíme se je nezklamat. Byli úžasní a chceme takovou show hrát pro ně.“

Kynžvart má aktuálně nesmírně nabitý program, v zápřahu je už třetí anglický týden, hrál šestý zápas v průběhu dvaceti dnů a před sebou zítra další interligový duel, přijede Duslo Šaĺa.

„Už jen účast ve finále pro nás byla skvělá sama o sobě. Jsme spokojení, potřebovali jsme rozložit zátěž. Musí nás zajímat také sobotní zápas, boj o play off. Vyslali jsme jasný signál, že mezi nejlepší čtyři týmy chceme patřit. Takže chceme vyhrávat další zápasy a chceme jít za svými cíli,“ říká Sabadka.

V samotném finále měl první čtvrthodinu mírně navrch Kynžvart, ale pak už převzal otěže mostecký Baník. Do poločasové pauzy utekl na rozdíl šesti branek a v nastoleném tempu pokračoval.

„Je to hodně rychlá házená, začali jsme dělat technické chyby, ztrácet koncentraci. Most nám to vrátil tím, že nám začal utíkat do první vlny, tím nám dochází síly,“ říkala o poločasové přestávce Kristýna Königová v poločasové přestávce.

„Ani nejsem tak překvapený, že nám Most nakonec utekl, raději bych ale vyzdvihl, že jsme dlouho vedli. Ještě ve dvacáté minutě jsme vyhrávali a hlavně, podle mě, působili na hřišti velmi dobře. Nemáme tak široký kádr jako náš soupeř, který točil hráčky častěji,“ doplnil kouč Petr Sabadka.

Katka Dresslerová (v červeno-zlatém) z Kynžvartu útočí na mosteckou bránu, zastavujje ji mostecká Marcela Skácelová.

Pěti góly se na výhře Mostu podílela Iveta Korešová, pětinásobná nejlepší česká házenkářka roku, jež se po mateřské pauze vrátila domů. „Je to moje první trofej v Česku, jsem hrozně ráda,“ řekla.

Korešová čekala, že finále bude vyrovnanější. „Vstoupily jsme do zápasu nervózně, pak to z nás opadlo a bylo v naší režii,“ dodala. Ještě o branku víc vstřelila její spoluhráčka a nejlepší střelkyně utkání Petra Maňáková.