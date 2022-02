Naše práce má smysl, těší kouče mosteckých házenkářek triumf v poháru

„Je to moje první trofej v Česku, jsem hrozně ráda,“ slavila Iveta Korešová, pětinásobná nejlepší česká házenkářka roku, jež se po mateřské pauze vrátila domů po deseti letech v Německu. Na finálové výhře se podílela pěti góly. „Vstoupily jsme do zápasu nervózně, pak to z nás opadlo a bylo to už v naší režii,“ uvedla Korešová v České televizi.

První trofeje v roli hlavního kouče Mostu si užíval i . „Mám obrovskou radost, že jsme pohár získali, je to naše první velká trofej v této sezoně a je to i první velký úspěch pro mě jako hlavního trenéra mosteckého týmu. Měl jsem před zápasem trochu obavy, aby hráčky měly dostatečnou motivaci poté, co jsme výrazným rozdílem porazili Kynžvart v listopadu v MOL lize, ale ukázalo se, že mé obavy byly zbytečné. Chtěl jsem, abychom na palubovce ukázali, že práce, kterou děláme, má smysl a povedlo se nám to,“ ocenil Struzik.

„Máme brankářky ve skvělé formě, funguje nám obrana, předvedli jsme dobré individuální výkony, hráli rychle, ale především jsme podali velmi dobrý kolektivní výkon. Atmosféra v týmu je dobrá, proto se nám daří i výsledkově,“ chválil kouč.

Další trofej, na kterou budou teď Andělé cílit, je triumf v interlize. V té jsou zatím druzí o bod na lídrem Michalovcemi, ovšem mají jeden zápas k dobru. V sobotu v 18 hodin vyzvou na domácí palubovce pátou Plzeň.