Kynžvart zahájí semifinále v Plzni. V odvetě bude spoléhat na diváky

Play off ženské interligy házenkářek se hraje, na rozdíl od toho mužského, pohárovým systémem doma–venku, rozhoduje lepší poměr vstřelených branek. „Je to trochu zrádné, ale musíme se s tím popasovat,“ míní kynžvartská brankářka Adéla Srpová.

Tabulkové postavení po základní části bylo důležité. Kynžvart si celosezonními výkony už dopředu pojistil post druhého nejlepšího českého celku, tím pádem jistotu odvety doma.

„Chtěly jsme tu sérii končit doma, před našimi fantastickými fanoušky,“ naznačila kynžvartská brankářka Adéla Srpová, že na bouřlivou diváckou kulisu házenkářky interligového nováčka hodně spoléhají.

„Naši diváci jsou blázni, co vytváří, je neskutečné. Až budeme hrát u nás v hale, tak bude peklo. Jestli bude ta cesta, jak chceme, a dostaneme se do finále, tak se může stát cokoliv. Budu v to doufat a snažit se podpořit to z brány,“ řekla na adresu výhody domácího prostředí devatenáctiletá kynžvartská gólmanka. „Uvidíme, jak to bude v play off, to je úplně jiná soutěž a může se tam stát cokoliv,“ dodala.

V základní části se v soubojích semifinálových soupeřů radoval z vítězství vždycky domácí celek, loni v říjnu vyhrál DHC Plzeň 27:24 a v letošní odvetě pak Kynžvart vysoko 37:22. Už takhle třaskavému souboji přidá na náboji, že tři hráčky Házené Kynžvart v minulé sezoně hostovaly v plzeňském celku (Patrnčiaková, Königová, Dvořáková).

Největší oporou Plzně je Veronika Galušková, která dala v pětadvaceti zápasech 201 branek. To ji vyneslo až na vrchol tabulky střelkyň celé interligy. To ona největší měrou dostala DHC Plzeň do historicky prvního play off.

Ostatně: stejně je na tom Kynžvart, na jehož úspěchu se nejvíce střelecky podílely Annamaria Patrnčiaková a Veronika Dvořáková.