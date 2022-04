Házenkářky Kynžvartu přivítají Most „doma“ v Chebu až v neděli

„V půli sezony by to ještě bylo překvapení, ale po těchto dvou utkáních určitě úleva, že se to povedlo,“ říká asistent kynžvartského trenéra Radek Dvořák poté, co jeho svěřenkyně porazily právě Dunajskou Stredu a o víkendu stvrdily postup výhrou v Hodoníně.

Už po podzimní části se Kynžvart pohyboval v nejvyšších patrech tabulky a říkal si: „Pojďme se pokusit udělat to překvapení ještě větší, a když se náhodou play off podaří, budeme za to rádi. Tlak z žádné strany nebyl v žádném případě vyvíjen,“ prozrazuje Dvořák.

Variant pro play off je mnoho a Kynžvart si nemůže vybírat, ostatně ještě chybí odehrát dvě kola základní části. V neděli přivítá, v Chebu od 17.10 hodin, nejlepší český celek DHK Baník Most a nakonec se vydá devět stovek kilometrů k vítězi základní části celé soutěže do Michalovců.

„Půjdeme si to užít a vyzkoušíme si několik nových věcí, které potom zapojíme do play off.“ V neděli se tedy hraje v chebské hale s Baníkem Most, navíc za asistence televizních kamer. „To je vždy specifické, hráčky jsou trochu více pod tlakem. Nicméně utkání s Mostem je pro náš klub svátkem, je to špička české házené. Samozřejmě se na ně připravujeme, chceme jim ukázat, že to tady nebudou mít vůbec lehké,“ burcuje kynžvartský asistent.

V této sezoně se Kynžvart už s Mostem potkal dvakrát, na podzim u nich a před nedávnem ve finále Českého poháru v Karlových Varech. Výsledky vyzněly jasně pro Most.

„Zápasy jsme rozebírali, zjistili, kde nás tlačí bota. Je to způsobené tím, že nemáme odehráno tolik těžkých utkání jako Most, jsme stále ještě nováček, který se zatím ještě učí velkou házenou. Tyto těžké utkání jsou pro nás jen přínosem. Je to úplně jiné utkání než proti jiným soupeřům,“ prozrazuje Radek Dvořák.

Hrát se bude v chebské Městské sportovní hale, Radek Dvořák bydlí přímo naproti vchodu do ní. V podstatě vzít jen pantofle a přejít silnici. „Pro mě je to něco, co jen tak člověk nezažije,“ říká Dvořák, jenž v chebské hale vyrůstal.

Je to pro něj něco jiného, už na předzápasový trénink chodil jen v pantoflích. V neděli si je samozřejmě nevezme, ale celá rodina bude na místě včetně dcery Veroniky, která je jednou z opor Kynžvartu a nesmí chybět na palubovce.

Ač trenér má vždy jiný pohled na hru než fanoušek, nelze pominout, že Veronika patří k nejlepším střelkyním celé soutěže. „Jsem rád, že se momentálně pohybuje v první desítce střelců. Je to super, ač nikdy předtím nepatřila mezi střelce, spíš byla ten, co připravuje šance. Ale určitě z toho mám radost, hrdost každého otce. Navíc teď bude „doma“ hrát proti Mostu, kde strávila pět let před příchodem do Kynžvartu, je to pro ni emotivně větší zážitek,“ dodává Radek Dvořák.

Utkání 25. kola Interligy házenkářek Házená Kynžvart – DHK Baník Most se hraje v neděli v Chebu v Městské sportovní hale od 17.10 hodin.