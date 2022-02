Házenkářky Kynžvartu v interlize stále válí, porazily i Šaľu

Luxusně jsme to zvládli. Máme všechny body, jak jsme chtěli, stoprocentně naplnili plán,“ pochvaluje si kynžvartský trenér Peter Sabadka. Přesto úzký kádr má stále dost sil a Duslo Šaľa porazil 29:28, i když to opět bylo nervydrásající drama do samotného závěru. Po krátkém lednovém výpadku to byla už čtvrtá interligová výhra Kynžvartu v řadě.

První poločas byl poměrně vyrovnaný a až v jeho závěru se Kynžvart dostal do náskoku, o přestávce byl stav 19:15.

Kynžvart udělal velké množství technických chyb. Trenér Peter Sabadka už před duelem avizoval vyrovnané, těžké utkání.

„Absentovaly přechodové fáze, ale není se co divit při tom náročném programu.“

Velké problémy dělala domácím házenkářkám pivotka Šaľy Tulipánová, jež dala dvanáct gólů, nejvíc v zápase. „Věděli jsme, že má velkou kvalitu na brankovišti,“ přiznal Sabadka.

Šaľa nepřijela prodat kůži lacino, ale bojovat o vítězství. „V prvním poločase jsme byli až moc dobří hosté, dostali jsme dvacet gólů a nebyli důrazní v obraně,“ uvedl Peter Pčola, trenér Šaľy.

Druhý poločas nezačal Kynžvart vůbec ideálně. Ztratil svůj náskok a následně mohl i prohrávat. Ale Šaľa se nedokázala do vedení dostat a začala kazit. Toho domácí využili, v timeoutu si vyjasnili, jak budou hrát a opět se ujali vedení, které si nakonec udrželi až do konce.

„Projevila se únava, hráčky velmi chtěly. Pokud jsme udrželi koncentraci, tak jsme měli stále navrch, i když jsme v některých fázích ztráceli jistotu. Ale slouží nám ke cti, že jsme nedopustili, aby soupeř v závěru vedl a stále jsme vedli my a oni jen v úplném závěru zkorigovali výsledek,“ míní kynžvartský trenér.

„Ve druhém poločase se obrana zlepšila, dostali jsme se do zápasu, vytvořili si šance, které jsme bohužel mnohokrát neproměnili. Pro diváka to byl nádherný zápas, pro nás velmi smutný,“ doplnil jeho kolega z lavičky Šaľy Peter Pčola.

Z poháru přepnuli na ligu

Interligovému duelu s Šaľou předcházelo finále Českého poháru v Karlových Varech. Kynžvart v něm podlehl Mostu 36:20, ale nádherné oslavě házené přispěl vrchovatou měrou i se svými fanoušky.

„Porážka sice byla, ale my si to přišli užít. Celý zápas jsem rozložil na všechny hráčky. Je to krásné, nováček, historický úspěch,“ shrnul Peter Sabadka účast Kynžvartu ve finále. „Pro mě je to i osobní porážka, v Mostě jsem hrála, ale jsme nováček soutěže a tak se i trochu s tím počítalo, že prohrajeme,“ prohlásila brankářka Sabrina Novotná. „Vůbec to, že jsme se tam dostali je obrovský úspěch, nikdo nečekal, že se tam vůbec probojujeme.“

Kynžvart Mostu velmi srdnatě vzdoroval dvacet minut, potom se projevila síla nejlepšího českého týmu. „Nemyslím, že by to bylo nad naše síly, ale jsme mladý tým a potřebujeme se ještě sehrát. Na Mostu je vidět zkušenost,“ míní gólmanka.

Gólmanka soupeře znala

Za tři dny další zápas, a zrovna se Šaľou, kde ještě loni Novotná hrála.

„Každý takový zápas, když tam někdo hraje nějaký čas, je specifický. Ale odešlo odtud spousta hráček, s nimiž jsem hrála a základ týmu je pryč. Mají tam mladé hráčky, ten tým není tam, kde byl a tak myslím, že máme velkou šanci,“ říkala před zápasem rodačka z Prahy, jež přišla do Kynžvartu kvůli trenérovi Peteru Sabadkovi. „Velká spokojenost. Líbí se mi, jak je to nastavené, jak se klub snaží pracovat podobně jako Most,“ přidává Sabrina Novotná dojmy z působiště ve Slavkovském lese.

Celkově ovšem v Kynžvartu převládá dobrá nálada. „S družstvy, které jsou aspiranti na play off, hrajeme dobře, lépe a lépe. Jsme spokojeni.“ Teprve nyní si házenkářky trochu odpočinou od zápasů, místo v termínové listině je vyhrazené reprezentační přestávce. „Zregenerujeme, dáme se zdravotně do pořádku a budeme pracovat na herních věcech, které chceme zdokonalit. Čeká nás další náročná série a chceme ji zvládnout s takovou kvalitou jako dosud,“ dodává trenér Kynžvartu Peter Sabadka.