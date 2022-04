Zachrání Vettel topící se Aston Martin? V prvním tréninku mu shořel motor

Místo aby naskočil do lékařského vozu, nebo šel pěšky do garáží, vzal si vedle stojící skútr a po trati se vydal do padoku. S helmou jen tak ledabyle nasazenou se usmíval a mával fanouškům.

„Mami, podívej, dokážu řídit bez rukou,“ dělali si z jeho jízdy hned legraci fanoušci na sociálních sítích.

Vtipná podívaná, jenže Vettel krátce po tréninku neměl na trati co dělat.

This is the most iconic end to a practice session we can remember #AusGP #F1 pic.twitter.com/4jPlAZotzd — Formula 1 (@F1) April 8, 2022

V tu dobu na ni mohou jen maršálové nebo jiný pověřený personál. Rozhodně ne pilot na skútru, který navíc nemá povolení. A to podle komisařů neměl, byť sám říká, že ano.

I proto ho hned po tréninku začala vyšetřovat FIA. Nakonec dostal pokutu 5 tisíc eur, ale žádný další dodatečný trest. Asi i proto, že musel ve voze měnit pohonnou jednotku a zmeškal tak celý druhý trénink.

„Což byl sám o sobě dostatečný trest,“ uznal sám.

Je to pro něj o to nepříjemnější, že jde o vůbec první zkušenost s novým Aston Martinem.

Vettel totiž chyběl na začátku sezony v Bahrajnu i před čtrnácti dny v saúdskoarabské Džiddě. Léčil se doma s covidem.

„Je to jako kdybych nastoupil později do školního roku,“ smál se na tiskové konferenci. „Jsem fakt rád, že jsem zpátky. Dřív v Austrálii navíc sezona startovala, takže možná proto je to pro mě přece jen o něco snazší.“

Co s majitelem?

V Melbourne ho každopádně čeká úplně první zkušenost s novou generací vozů formule 1. A měla by mu vyhovovat - hlavně větší přilnavost a stabilnější záď monopostu.

Všichni v týmu v to doufají. Vždyť Aston Martin ze dvou Velkých cen nemá (stejně jako Williams) jediný bod.

Zeleným vozům se zatím vůbec nedaří. Velkohubá prohlášení majitele Lawrence Strolla tak u fanoušků ostatních týmů sklízejí spíš posměch.

Lawrence Stroll, Ferrari 330 P4. pic.twitter.com/x47fEEk5ch — Demetriou Neto (@NetoDemetriou) September 27, 2021

„Už teď se budeme chtít dostat mezi nejlepší a do pár let chceme mistrovství světa vyhrát,“ říkal movitý Kanaďan po minulé sezoně.

Teď ale začínají zaznívat hlasy, že právě bohatý majitel tým táhne dolů.

Že jen ve stáji utápí své peníze, ale nic jí nedává. Že nemá zkušenosti ani schopnosti na to, aby tým vedl. Prý na něj přesně sedí jedno staré pravidlo F1: Jak se můžeš stát milionářem v F1? Začni jako miliardář.

„Lawrence si myslí, že ví všechno nejlíp, ale ve formuli ještě nic nedokázal. Vždycky jsem investorům říkal, že když hodíte milion do ohně, peníze shoří stejně rychle jako když je dáte do formule 1, ale nevíte, na co je dáváte,“ tvrdí Colin Kolles, bývalý šéf Force India.

Problém představuje taky syn Lawrence - Lance Stroll, který by po loňské bídné sezoně nejspíš všude jinde přišel o místo. S tatínkem za zády ho ale má víceméně jisté.

A k tomu pochopitelně ten pomalý vůz, na kterém je prý všechno špatně.

„Je to strašné. Nevím, co s tím dělat. Nemá to tempo, přetáčí se to, taky nedotáčí, problém je s přehříváním zadních i předních pneumatik,“ stěžoval si Stroll před čtrnácti dny v Džiddě.

„Jako kdyby nevěděli, jak navrhnout auto pro formuli,“ kroutí hlavou mistr světa z roku 1997 Jacques Villeneuve.

O to víc teď Vettela potřebují.

Doufám, že uděláme posun

Jasně, jeho pracovní morálka nebyla v minulých letech vždycky vzorná.

Stěžoval si na ni hlavně Maurizo Arrivabene, bývalý šéf Ferrari. Dost byla zpochybňována taky motivace německého šampiona, aby v F1 ještě pokračoval.

Často se zdálo, že už v sobě vlastně nemá drive, který ho přivedl ke čtyřem titulům. Že už si nemá co dokazovat.

Na druhou stranu, nyní je v Aston Martinu znát, že s týmem žije. I přes svou nemoc byl se stájí v dennodenním kontaktu.

„Pořád jsme si psali, volali,“ uznal i jeho náhradník Nico Hülkenberg. „Ale bylo znát, že ho covid hodně sejmul.“

Sebastian Vettel během tréninku na Velkou cenu Austrálie.

Teď se ale Vettel vrací a musí o sobě dát vědět. Po letošní sezoně mu končí smlouva a on potřebuje ukázat - možná především sám sobě - že má chuť v F1 ještě zůstat a něco dokázat.

„Teď to pro mě bude hlavně o tom zvyknout si na nové auto, učit se a využít co nejvíc zbývajícího tréninku. Doufám, že závod pak bude tradičně vzrušující a nepředvídatelný a my konečně uděláme nějaký posun,“ věří.

Až příští týdny a měsíce ukážou, jestli spojení Vettel & Aston Martin může fungovat ku prospěchu všech a jestli se 34letý pilot ještě může mezi elitu vrátit.

Britská značka by to potřebovala.