Ne válce! Vettel maluje mír a lásku ukrajinskými barvami

Kromě modrého a žlutého pruhu si jezdec stáje Aston Martin nechal na přilbě vyobrazit také symbol míru holubici s olivovou ratolestí, nápisy „Mír a láska“, „Konec válce“ a text písně „Imagine“ od Johna Lennona.

Vettel už krátce po vypuknutí konfliktu zaujal jasný postoj a oznámil, že bude bojkotovat Velkou cenu Ruska. Vedení formule 1 poté závod zrušilo a nakonec ukončilo smlouvu i s jeho organizátory.

„Myslím, že každý má na to (situaci na Ukrajině) názor. Ale ne každý má vždycky odvahu říct, co si myslí. Já se nestydím. A myslím, že jsou určitá témata, o kterých by člověk nikdy neměl mlčet,“ řekl tehdy Vettel.

Před dnešním startem testů se také všichni piloti kromě sedminásobného mistra světa Lewise Hamiltona a Kevina Magnussena vyfotili před ukrajinskou vlajkou a nápisem „Konec válce“.

Hamilton se k situaci vyjádřil na Instagramu. „Celým srdcem stojím za odvážným ukrajinským lidem, který neochvějně brání své hodnoty svobody a míru,“ napsal britský pilot, který také vyzval k podpoře organizací pomáhajících na Ukrajině.