Během kvalifikace v Melbourne se bouralo, kraloval Leclerc před Verstappenem

Čtyřiadvacetiletý Leclerc získal jedenáctou pole position v kariéře a druhou v této sezoně. V neděli zaútočí na druhé letošní vítězství a bude mít možnost zvýšit náskok v čele šampionátu.

„Cítil jsem se skvěle. I když je to trať, která mi moc nesedí, ve třetí části kvalifikace jsme poskládali vše dohromady. Red Bull byl velmi rychlý na dlouhých rovinkách, ale naše kvalifikační rychlost nás také překvapila. V závodě je možné vše,“ řekl před televizními kamerami Leclerc.

Leclercův nejbližší pronásledovatel a týmový kolega Carlos Sainz, jenž na něj ztrácí dvanáct bodů, se kvalifikoval až jako devátý. „Měli jsme problémy se startérem a kvůli tomu jsme vyjeli o tři minuty později. Poté jsem už nestihl zahřát pneumatiky, odjel to na studených a bylo to strašné kolo. Ferrari by takovéto problémy nemělo mít,“ zlobil se Sainz.

Vedle Leclerca se na start postaví třetí muž aktuálního pořadí Verstappen. Nizozemský pilot porazil rodáka z Monte Carla v předchozí Grand Prix Saúdské Arábie a ztrácí na Leclerca dvacet bodů. „Druhé místo je dobré, ale zatím jsem se tu necítil moc dobře. Jako tým chceme víc,“ uvedl Verstappen.

Výborné čtvrté místo získal po rozpačitém startu sezony Lando Norris z McLarenu. Pátý byl sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton, jenž v Austrálii nenavázal na sérii šesti pole position z minulých ročníků. Jeho tým Mercedes po změně technických pravidel od začátku sezony na nejrychlejší ztrácí. Hamilton zaostal za Leclercem takřka o sekundu.

Výborně rozjetou kvalifikaci měl Alonso, dvojnásobnému světovému šampionovi se ale během rychlého kola porouchala hydraulika a čtyřicetiletý Španěl po nárazu do bariéry poslední část nedokončil. „Nemyslím, že jsme mohli bojovat o pole position, ale byla tam šance na první trojku. Zatím jsem tu prožíval nejlepší víkend za poslední roky,“ řekl Alonso.

Už v závěru první části si přerušení kvalifikace vynutila kolize Kanaďanů Latifiho z Williamsu a Strolla z Aston Martinu.

Velká cena Austrálie začne v neděli v 7 hodin SELČ

Nepovedený návrat prožívá v Melbourne i Strollův týmový kolega Sebastian Vettel. Čtyřnásobný šampion, který vynechal první dva závody kvůli pozitivnímu testu na koronavirus, měl v pátek technické potíže, a protože se vrátil do depa na skútru po závodní trati, dostal pokutu pět tisíc eur (122 tisíc korun). Dnes rodák z Heppenheimu nedokončil po nehodě ani třetí trénink. Díky Strollově nehodě a přerušené kvalifikaci stihli sice mechanici jeho vůz opravit, Vettel ale odjel jen jedno měřené kolo. V něm byl osmnáctý a nepostoupil.

Velká cena Austrálie F1 se vrátila do seriálu MS po třech letech. Předchozí dva ročníky se neuskutečnily kvůli covidové pandemii. Na trati v Albert Parku došlo k řadě úprav, některé úseky byly rozšířeny, jiné zcela přepracovány. Naposledy tam vyhrál v roce 2019 Valtteri Bottas, jenž tehdy hájil barvy týmu Mercedes. Finský pilot nyní působí v Alfě Romeo a odstartuje jako dvanáctý.