PITWALK S KAROLINOU: Nad Pérezem se stahují mračna. Proklela jsem ho?

Po sobotní kvalifikaci to vypadalo už tradičně. Mysleli jste si po posledním závodě, že Ferrari níž klesnout nemůže?

Haha, může a klesne.

Byl to výbuch, Charlese Leclerca tým neposlouchal a on se nedostal do poslední části kvalifikace, Carlos Sainz kvůli nekomunikaci týmu vypadal, že se na trať dostal omylem a blokoval, koho mohl.

Tragédie, která se málem opakovala i v závodě. Když jeli téměř všichni jezdci při safety car do boxu a Ferrari ne, měla jsem málem zástavu srdce.

Další nepovedená strategie? To už si z nás v Maranellu dělají snad legraci. Ne, tentokrát to vyšlo, nějakým zázrakem se obě Ferrari dostala do první pětky. Upřímně, spíš než dokonale promyšlenou strategii za tím vidím štěstí a náhodu.

Charles Leclerc na trati Velké ceny Kanady

Ale na to se historie neptá, auto vypadá dobře a třeba alespoň jednu výhru Ferrari letos urve.

Co už ale tak dobře nevypadá, jsou výkony Sergia Péreze v Red Bullu.

Max Verstappen ve stejném autě jezdí jinou ligu, během závodu ho kamery ani moc nezabírají, jak si sám spokojeně jezdí vpředu. V závodě se směje tomu, že málem vyjel z trati. A i přes neustálé nářky v týmovém rádiu prostě vždycky pohodlně vyhraje.

Ale Checo? Na začátku roku, kdy bylo jasné, že Red Bull nemá konkurenci, to vypadalo, že konkurence bude alespoň uvnitř týmu.

Tak tenhle předpoklad se rychle rozplynul. Mexičan se potřetí nedostal do závěrečné fáze kvalifikace a v závodech se taky nějak trápí. Rozhodně totiž nepodává takové výkony, jaké by s tak dominantním autem měl.

Proč? Nevím.

I když jeden tip bych měla – dlouhé roky jsem Péreze nemusela, letos mi začal být sympatický. Dokonce jsme si s kamarádkou - po vzoru fanoušků, co Checovi fandí na okruzích - koupily sombréra. A ejhle, přesně v ten moment se mu přestalo dařit.

Proklela jsem ho? Možná. O této kletbě mého fandění by totiž mohl Charles Leclerc vyprávět.

Ale teď vážně.

Víme, jak to v Red Bullu chodí, na příkladech Pierra Gaslyho a Alexe Albona jsme v minulosti viděli, že stačí pár nepovedených závodů a Helmut Marko nemá slitování, klidně uprostřed sezony do týmu sáhne.

Jenže teď je situace jiná, nejsem si jistá, jak moc se Markovi bude chtít na místo Péreze dosazovat Daniela Ricciarda, kterého sice milují fanoušci, ale ve formuli na okruhu nějakou dobu neseděl a mohl by to být risk. Což je krok, který bych od Red Bullu moc nečekala.

Z informací, co kolují, to ale vypadá, že situace mexického jezdce je, přinejmenším, trochu nejistá.

A pokud se výsledky nezlomí, na druhé místo se v šampionátu už brzo vyhoupne Alonso a v Red Bullu bude možná trochu dusno.

A ještě větší dusno bude proto, že další závod jede Red Bull doma. Kde jinde mít oba jezdce na nejvyšších stupních, než právě tam? Bude to velký tlak, což Pérezovi určitě nepřidá. Možná že důvodem, proč se mu tak nedaří je i fakt, že celá stáj je orientovaná na Verstappena.

Ale kdo by se jí divil, že?

Rozhodně se ale v dalších týdnech máme na co těšit. A tip na závěr? V Rakousku podle mě Red Bull nevyhraje. Moc bych si přála opakování loňských výsledků, ale na nejvyšší stupínek tipuji Fernanda Alonsa.