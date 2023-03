PITWALK S KAROLINOU: Vítej, nová sezono, aneb modlitba pro jezdce s číslem 16

Nový ročník formule 1 už neťuká na dveře, už v nich přímo stojí.

Miliony fanoušků po celém světě po oficiálních testech z minulého týdne ještě víc spekulují, jak to celé letos dopadne. Jenže ony testy nám toho moc neřekly.

Proč? Stačí se podívat na to, jak dopadly minulý rok. Na prvních místech se sice objevovali jezdci Red Bullu a Ferrari, ale třeba i Mick Schumacher a Pierre Gasly.

A všichni víme, jak to s oběma loni dopadlo.

Největším letošním překvapením byl bezpochyby Fernando Alonso. První den byl druhý, ten následující třetí, jen poslední den testů se propadl až na deváté místo. I tak jde s Aston Martinem o obdivuhodný výkon, který možná ukazuje, že se v týmu během zimní pauzy odehrály velké změny.

Fernando Alonso při předsezonních testech formule 1 v Bahrajnu ve voze Aston Martin exceloval.

Vloni se na pódium nedostal nikdo jiný než jezdci Red Bullu, Ferrari, Mercedesu a jednou i McLarenu.

Letos si ale mnozí, včetně šéfa Mercedesu Toto Wolffa, myslí, že by se to mohlo změnit a na bednu by mohl vyšplhat i Španěl, který začne v F1 už neuvěřitelnou třiadvacátou sezonu. Mimochodem, třiadvacet je i Landovi Norrisovi z McLarenu.

Pitwalk s Karolinou unikátní glosář Karoliny Bulisové k formuli 1 1. DÍL: Vítej, nová sezono, aneb modlitba pro jezdce s číslem 16

A zrovna on nezažil tak dobrý test jako Alonso. Novináři z Bahrajnu reportovali, že po třetím dni testů naštvaně udeřil pěstí do zdi. Zažívá patrně to stejné co minulý rok. Tehdy tým z Wokingu trápily brzdy, letos to byl „přetrvávající menší problém“, jak to McLaren kulantně nazval.

Povídá se, že velký update auta plánuje McLaren až do Baku, což je čtvrtý závod sezony. První tři tak budou pro Landa Norrise a jeho nového kolegu Oscara Piastriho asi tak trochu očistec.

Výborná zpráva pro fanoušky tohohle oblíbeného týmu.

Většinu lidí ale stejně nejvíc zajímá to, kdo se stane dalším mistrem světa. Asi největší naděje k letošku upínají (tradičně) fanoušci Ferrari.

Šestnáct let od posledního titulu... Kdyby se letos vyhrálo, jde o šestnáctý titul mistra světa v barvách Ferrari, šestnáct titulů mezi konstruktéry už tým z Maranella má. Číslo šestnáct má navíc na autě i Charles Leclerc, hvězda Ferrari.

Nějak moc šestnáctek najednou vidí Tifosi jako znamení.

Jenže u Ferrari test o mnohém nenapověděl. Však i Christian Horner, šéf Red Bullu, přiznal, že mají představu o tom, jak je na tom Mercedes, Aston Martin i další. Jak je na tom Ferrari, ale netuší. Otázka je, zda to tuší samotné Ferrari.

Test sice nedopadl nejhůř, zároveň ale ukázal, že řada věcí ještě dotažená není. Tým se změnil, odešel šéf Mattia Binotto, změnil se tým stratégů. Změnit se mělo i nastavení motorů, které byly minulý rok největším problémem. Jenže…

Pilot Ferrari Charles Leclerc v předsezonních testech formule 1 v Bahrajnu

Motory Ferrari používá i Alfa Romeo. A konstruktérům z Maranella asi trošku zatrnulo, když o minulém víkendu auto Valtteriho Bottase najednou přestalo jet, podle zpráv italských novinářů právě kvůli motoru. Pokud se chyby stihnou rychle vyladit, letos by to konečně, mohla být sezona Ferrari. A ne, to není zbožné přání fanynky...

Je otázka, zda se to samé dá říct o Mercedesu. Po sezoně hrůzy, kdy Lewis Hamilton ani jednou nevyhrál a týmu se začalo dařit až ke konci roku, mnozí čekali velké věci. Zatím to vypadá, že letos o moc lépe nebude.

Hamilton sám přiznal, že před týmem je „hora práce“ a že zdaleka nejsou tam, kde by chtěli být. Auto už ale Mercedesu na trati tolik neposkakuje, takže jezdce aspoň nebudou bolet záda. A Toto Wolff už snad nebude muset Christianu Hornerovi ukazovat vytištěné důkazy o tom, že si na poskakování stěžuje i Sergio Pérez.

Právě Perézova pozice je asi nejvíc nejistá. Přitom vloni jezdil obstojně a s Red Bullem prodloužil smlouvu. Jenže není tajemstvím, že ho šéf týmu Horner tolik nemusí. On totiž nemusí moc jiných jezdců, než je Max Verstappen.

Jeden důkaz za všechny? Třeba loni Red Bull moc neřešil, když i kvůli Verstappenovi nakonec Pérez přišel o druhé místo v celkovém pořadí jezdců.

Jednoho dalšího jezdce však Horner rád má. A dokonce už ho má znovu i v týmu. Daniel Ricciardo se sice oklikou do Red Bullu vrátil jako rezervní jezdec, ale pokud se Pérezovi nebude na začátku sezony dařit, výměna dvojky Red Bullu by asi nikoho nepřekvapila.

Sezona bude dlouhá, o mistrovi světa snad bude jasno později, než tomu bylo minulý rok.

A koho tipuju já, že vyhraje? Rozum mi napovídá, že to letos bude asi znovu Max Verstappen.

Srdce ale doufá v šestnáctý titul pro Ferrari, pro jezdce s číslem šestnáct.