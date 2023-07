PITWALK S KAROLINOU: Rakousko FIA moc nevyšlo. Horší věci se však děly v Belgii

Velká cena Rakouska byla veliká zábava. Spousta předjíždění, konkurenceschopný McLaren (ač jen jeden) a celkově závod mnohem napínavější, než na co jsme letos zvyklí.

To, že byl na pódiu poprvé od Baku i Charles Leclerc, to už pro mě byla jen třešnička na dortu. Vylepšení, která Ferrari plánovalo až pro Maďarsko, ale nějakým zázrakem přivezlo už do Rakouska, nesou nejspíš své ovoce.

Skvělá Velká cena bez velkých dramat, nabízelo by se říct, že?

Akorát, že vůbec. Protože reálné výsledky závodu jsme se dozvěděli až několik hodin po jeho skončení. Děkujeme, Aston Martine.

S traťovými limity mám v Rakousku osobně problém dlouhodobě. Nevybavuji si trať, kde by byly otravnější než právě na Red Bull Ringu. Ale ano, budiž, je to součástí pravidel a tak do roku 2030, do kterého je rakouský okruh zatím pro závody F1 potvrzený, spoustu černobílých vlajek na Spielbergu ještě uvidíme. Pravidla zkrátka taková jsou a měla by se dodržovat.

Jenže se zdá, že je nedodržuje ani Mezinárodní automobilová federace (FIA).

Bylo skoro až otravné sedět u televize a prakticky každé kolo sledovat grafiku, která upozorňovala na traťové limity, nebo rovnou na časovou penalizaci pro některého z jezdců. Šílené, pomyslela jsem si. Jenže to jsem ještě nevěděla, co přijde.

Po závodě jsem se zvedla, došla na vlakové nádraží v Hradci Králové, nasedla na vlak a vydala se na cestu, která zrovna moc neubíhá. Dorazila jsem do Prahy, došla domů, navečeřela se, udělala nezbytné a ulehla jsem do postele. Při otevření Twitteru, který tedy zrovna fungoval, jsem se nestačila divit.

FIA, na popud Aston Martin, začala řešit porušení limitů několika jezdci, což vyeskalovalo ve zrušení mnoha kol, tresty pro hned osm jezdců a změny v pořadí. Díky bohu se neměnilo pódium, i když mi je do teď záhadou, jak se Sergio Pérez mohl vyhnout trestu.

Nabízí se otázka, zda to FIA ještě vůbec zvládá. Při závodě limity řešila poměrně intenzivně, jenže, jak ukázala stížnost, spousta porušení zkrátka proklouzla. Půl minuty navíc pro Estebana Ocona už působí docela i jako vtip.

Jak dlouho budeme muset na výsledky čekat příště? Vlastně se trochu divím, že jsme nečekali až do rána.

Ještě jedna věc, co se týče FIA, mě tento víkend ale zasáhla. Na rozdíl od Velké ceny Rakouska, kde se tomu člověk může ještě trošku zoufale smát, mi tahle událost vehnala slzy do očí.

Při závodě FRECA, tedy regionální formule, v belgickém Spa zemřel teprve osmnáctiletý nizozemský závodník Dilano van’t Hoff. Jeho nehoda až děsivě připomínala tu, při které v roce 2019 zemřel Anthoine Hubert. Teď o víkendu ve Spa hodně pršelo, jenže vedení závodu nechalo jezdce závodit dál.

Podle fotek ze sociálních sítí tam pršelo tolik, že nebylo vidět ani na krok. Pro srovnání: když ve Spa pršelo při závodech F1, organizátoři start o hodiny odkládali. Neříkám, že je to špatně, jenže v kontrastu toho, že nesrovnatelně mladší a méně zkušenější piloti museli závodit dál, to vypadá prostě nezvládnutě.

Svět motorsportu přišel o mladý talent, co víc, mladý člověk přišel o život. Když pak v neděli závod F2 vyhrál Richard Verschoor a vítězství věnoval právě zesnulému Dilanovi, měl slzy v očích. A já taky.

Čert vem traťové limity a změny výsledků hodiny po závodě. Tohle je tragédie, za kterou by se měl někdo zodpovídat.

Abychom ale nekončili ve smutném tónu. Zmiňovala jsem Sergia Péreze. Sice sprint i hlavní závod dojel na pódiu, kvalifikace mu ale opět nevyšla. Být jím a poslouchat rozhovory s Christianem Hornerem, trochu se o svůj osud bojím.

Změnu letos v Red Bullu nečekám, ale příští rok?

Mám tušení, že si Pérez bude muset hledat nové angažmá.